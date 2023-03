En cinco años los precios de las viviendas han incrementado hasta 18%: Anselmo Chávez, economista

Aunque parezca lo contrario, los precios de las viviendas en los últimos cinco años no han aumentado más del 18 por ciento, estimó Anselmo Chávez Capó, economista de la Universidad Popular Autónoma de la Estado de Puebla (UPAEP).

En entrevista con La Jornada de Oriente, comentó que ello se debe a que cuando menos en los dos primeros años de la epidemia de Covid-19, precisamente los precios se mantuvieron sin cambios, debido a que había poca demanda porque la gente estaba confinada.

“Aunque no lo creas, el precio ha incrementado entre 10 y 15, 18 por ciento. Las razones son que, aunque la tendencia 2018, 2019 era de incremento, en 2020, al momento que viene la pandemia se estanca el precio de los inmuebles, se estanca porque la gente no puede salir, no puede moverse, no puede hacer ninguna actividad, estamos hablando de casi dos años”, indicó vía telefónica.