El alza en costos de construcción no rebasa el 5%, no es del 30% como dicen algunos organismos: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Vargas Constantini, afirmó que los precios del acero y aluminio en México no han registrado incrementos de dos dígitos en los últimos meses, como lo señaló Marisol Ávila, presidenta de la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO). Sostuvo que las alzas han sido menores al 5 por ciento y que los datos sobre aumentos de 30 por ciento carecen de fundamento.

Vargas Constantini explicó que, tras analizar las compras de diferentes proveedores y empresas, los incrementos en materiales de construcción han sido limitados y no superan un dígito. El dirigente de la cámara subrayó que los aranceles al acero y aluminio se aplican en otros países, no en México, por lo que no existe un motivo para que los precios nacionales se disparen. Detalló que la producción nacional de estos insumos suele ser absorbida por el mercado interno y, aunque existe cierta importación, en México no se han impuesto tarifas a estos materiales. “En México no se le impuso arancel al acero y al aluminio, por lo tanto no podría haber un incremento de esa magnitud”, enfatizó.

El presidente de la CMIC reconoció que sí se han presentado aumentos en otros insumos, como arena y grava, principalmente por el encarecimiento del diésel, lo que ha elevado los costos de transporte y, en consecuencia, de las materias primas. “Sí hay incrementos, sí ha habido a la arena, a la grava, a todo lo que va relacionado con el transporte de materiales, por los precios actuales del diésel y eso a su vez incrementa las materias primas”, explicó.

Por su parte, Marisol Ávila, presidenta de la AECO, expuso en conferencia de prensa que el sector constructor ha resentido variaciones en el costo de insumos, aunque precisó que los incrementos más notorios se han dado en materiales importados, como consecuencia de factores internacionales. Señaló que la volatilidad en los mercados y la aplicación de aranceles en otros países han impactado principalmente a los productos que no se fabrican en México o cuya producción resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional. “Los insumos importados, especialmente los que dependen de mercados internacionales, han mostrado aumentos más significativos, pero en el caso del acero y aluminio nacional, los precios se han mantenido relativamente estables”, puntualizó.

Ávila agregó que la industria enfrenta un panorama complicado por la inflación global y la incertidumbre en el comercio internacional, lo que ha provocado ajustes en los precios de ciertos materiales. Sin embargo, coincidió en que en México los incrementos en acero y aluminio han sido menores al 5 por ciento, y que la mayor presión se ha sentido en insumos como cemento, arena y grava, debido al alza en los combustibles y los costos logísticos.

El sector de la construcción, considerado uno de los motores económicos del país, enfrenta desafíos derivados de la inflación y la volatilidad internacional, pero los líderes empresariales insisten en que los precios del acero y aluminio se mantienen estables en el mercado nacional y que las alzas de 30 por ciento no corresponden a la realidad del sector.