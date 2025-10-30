Jueves, octubre 30, 2025
Precio de garantía de 8 mil pesos para maíz nativo no beneficia a mayoría de productores: UNEFA

Pide líder de Unión de Ejidos que fijar en cuando menos 8 mil 200 pesos la tonelada de híbrido

Ortiz Fuentes considera que el precio de garantía para maíz criollo solo beneficia al 0.5 por ciento, destinado al autoconsumo, y exige que se establezca para el híbrido que sí participa en la comercialización y sostiene la industria alimentaria mexicana.
El reciente establecimiento de un precio de garantía del maíz nativo carece de impacto significativo en el agro mexicano
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El reciente establecimiento de un precio de garantía del maíz nativo o criollo de 8 mil pesos por tonelada por parte del gobierno federal carece de impacto significativo en el agro mexicano, pues apenas el 0.5 por ciento de la producción nacional se compone de estas variedades.

Así lo afirmó Leobardo Ortiz Fuentes, presidente de la Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agropecuarios (UNEFA), quien subrayó que estos granos, como el azul, rojo y amarillo, están destinados casi exclusivamente al autoconsumo rural y no participan en los mercados ni en las subastas de comercialización.

Alertó sobre la “maquillación de acuerdos”, ya que el gobierno crea la percepción de una mejora en el precio del maíz, aunque la realidad es que el impacto es meramente marginal y no aporta un verdadero avance para la mayoría de los productores mexicanos.

Detalló que el país cuenta con 52 variedades de maíz, pero la proporción destinada a la venta nacional es marginal, ya que la mayoría se cultiva y se consume en comunidades rurales e indígenas.

Sostuvo que la decisión oficial de otorgar el precio de garantía del maíz nativo beneficia solo a una fracción marginal de productores y que el grueso del campo mexicano sigue sin recibir apoyo real.

El presidente de UNEFA identificó como acción relevante la aplicación de un precio de garantía del maíz de entre 8 mil 200 y 8 mil 500 pesos por tonelada al maíz híbrido, que tiene alta comercialización nacional y constituye la base del consumo en la industria alimentaria mexicana.

“La medida más adecuada y correcta es que el gobierno fije un precio de garantía del maíz híbrido, el que es comercial, el que entra en la subasta y la demanda, y que ponga un fin en la importación no total, pero sí menor de Estados Unidos para garantizar el producto mexicano”, recalcó el líder.

Ortiz Fuentes puntualizó que el híbrido es el dominante en entidades como Jalisco, Sinaloa, Estado de México y Puebla, donde se abastece a tortillerías y principales industrias de la cadena alimentaria nacional.

El campo mexicano, enfatizó el dirigente de UNEFA, depende de la siembra del híbrido para mantener la alimentación interna y la cadena productiva. La semilla híbrida, a diferencia del criollo, agregó, se obtiene mediante procesos de laboratorio; su principal característica es que no puede reproducirse en nuevas cosechas a partir de la semilla generada en la cosecha anterior, lo que obliga a su compra recurrente y a mantener prácticas agrícolas dependientes de insumos externos.

Ortiz Fuentes remarcó que la diferencia entre el maíz criollo y el híbrido reside también en las prácticas de producción. Mientras el primero se siembra localmente y conserva las semillas originarias, el segundo responde a exigencias industriales y comerciales, por lo que demanda apoyos en precios y políticas públicas que lo protejan frente a las importaciones.

Por ello, exigió revisar el esquema de políticas agrícolas del país, no solo en los montos garantizados, sino en el impulso a mejores prácticas, transición hacia alternativas orgánicas y reducción del uso de pesticidas químicos.

En ese tenor, Leobardo Ortiz denunció que solo 1 por ciento de las parcelas mexicanas cuenta con sistemas de riego, lo cual limita severamente la productividad.

Bajo condiciones de temporal, una hectárea puede entregar entre cuatro y cinco toneladas; en aquellas pocas con sistema de riego, la producción puede llegar a nueve, pero el acceso al mismo sigue siendo escaso. Insistió en que la autosuficiencia alimentaria y la protección del maíz mexicano deben ser objetivos estratégicos.

