Se alía PRD con Antorcha Campesina y postula a Hersilia Córdova como candidata a diputada

El Movimiento Antorchista Poblano (MAP) decidió participar en este proceso electoral de la mano del PRD, fuerza política que le entregó la candidatura a la diputación federal de Atlixco, para ser ocupada por Hersilia Córdova Morán, quien también contará con el respaldo del PRI y del PAN.

En tanto, la postulación del distrito de Huachinango se entregó a Karla Adriana Martínez Lechuga, hija del dirigente estatal del sol azteca, Carlos Martínez Amador, y militante del partido de izquierda desde 2014.

En San Martín Texmelucan quedó como abanderado Carlos Alberto Morales Álvarez, legislador local que dejó Movimiento Ciudadano (MC) este mes, tras ser excluido de las listas de aspirantes de ese instituto político; y en Ajalpan, José Armando García Avendaño, actual integrante de la bancada del PRD en el Congreso de Puebla.

Hersilia Córdova fue diputada federal del PRI en el trienio 2015-2018 y es hermana del dirigente nacional del MAP, Aquiles Córdova Morán, quien es uno de los principales opositores al partido Morena.

Las cuatro candidaturas del sol azteca forman parte de la alianza Va por México, la cual está próxima a completar la lista de abanderados con la que disputará las 15 diputaciones federales de Puebla.

PRI tiene listos a sus candidatos; el PAN los definirá hoy

Dentro de la coalición, al PRI le corresponden los distritos de Zacatlán, Teziutlán, Ciudad Serdán, Acatlán de Osorio, Tehuacán y el 06 con cabecera en el municipio de Puebla, mientras el PAN postulará abanderado en Tepeaca, Cholula, así como el 09, 11 y 12 de la capital del estado.

En Zacatlán, la candidata será la diputada estatal Josefina García Hernández; en Teziutlán, la ex regidora Sandra Montalvo Domínguez; en Acatlán, el ex legislador federal Jorge Estefan Chidiac; en el distrito 06, la ex diputada federal Xitlalic Ceja García; en Tehuacán, el empresario Luis Cobos Fernández; y en Serdán, el representante popular Jonathan Collantes Cabañas, quien llegó al Congreso local en 2018 con el respaldo de Nueva Alianza.

En tanto, el PAN definirá a sus candidatos este día, a través de la Comisión Permanente Nacional, por el método de designación, con el que depurará su listado de precandidatos.

En el distrito 12 se perfilan la legisladora local Mónica Rodríguez Della Vecchia y el exdiputado estatal Mario Riestra Piña; en el distrito 11, la ex candidata a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco; en Cholula, el ex senador Humberto Aguilar Coronado; y en Tepeaca, el exsecretario de seguridad Pública del estado, Jesús Morales Rodríguez.

Debido a que el PRD cedió el distrito 09 al PAN hace dos semanas, a cambio de San Martín Texmelucan, ningún panista se registró en esa demarcación por estar fuera de la convocatoria, razón por la cual la Comisión Permanente Nacional tendrá manga ancha a la hora de designar al abanderado de ese lugar.