Jueves, noviembre 27, 2025
NoticiasPolítica

Pozos se opone a destinar recursos a pistas de arrancones; Suriano plantea marco legal

En la opinión de la legisladora hay otras prioridades en el estado como los temas de salud y seguridad.

Pozos se opone a destinar recursos a pistas de arrancones; Suriano plantea marco legal
Efraín Núñez

La diputada priista Delfina Pozos Vergara se pronunció en contra de legalizar e invertir recursos públicos en pistas para arrancones en Puebla, al considerar que antes deben atenderse problemas de salud y seguridad en el estado. En contraste, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, defendió la necesidad de establecer un marco normativo para que estas competencias se realicen en espacios seguros y sin consumo de alcohol.

Pozos Vergara sostuvo que, frente a la propuesta de destinar dinero público a pistas de “cuarto de milla”, existen necesidades más urgentes en servicios de salud y en seguridad pública, por lo que rechazó cualquier inversión oficial en esta actividad. Señaló que las autoridades conocen las vialidades donde se realizan arrancones clandestinos y las llamó a implementar operativos que eviten riesgos a peatones y automovilistas.

“Imagínense que la gente vaya pasando, hay personas que salen tarde del trabajo. Que se ocasionen accidentes por personas que se andan divirtiendo”, advirtió la diputada del Partido Revolucionario Institucional, al subrayar que estas prácticas ponen en peligro a terceros cuando se llevan a cabo en la vía pública sin control.

Por separado, Suriano Corrales planteó que, más que ignorar el fenómeno, el Congreso debe legislar para que los arrancones se desarrollen en lugares expresamente destinados a ello y bajo reglas claras. Afirmó que los jóvenes buscan adrenalina y que el papel de las autoridades debe ser ofrecer condiciones de seguridad, en lugar de permitir que las calles sigan utilizándose como pistas improvisadas.

“La calles no están hechas para este tipo de actividad. Se debe legislar para que se lleven a cabo en condiciones de seguridad, viables, claras y precisas, para no poner en riesgo su vida”, apuntó la legisladora de Movimiento Ciudadano, al insistir en un marco legal específico para esta práctica.

Suriano agregó que cualquier regulación debe dejar claro que los arrancones no pueden realizarse donde circula la gente ni bajo la influencia del alcohol, así como contemplar pistas adecuadas, equipo de protección e incluso tipos de vehículos permitidos. A su juicio, ordenar la actividad mediante normas explícitas reduciría los riesgos actuales en la vía pública, donde hoy estas competencias se realizan sin supervisión ni condiciones mínimas de seguridad.

Temas

Más noticias

Nacional

Avanza privatización, mil 500 ejidos ceden tierras y concesiones de agua a desarrollos privados

La Jornada -
Alrededor de mil 500 ejidos y comunidades, que concentran concesiones de agua, dejaron de tener una actividad agropecuaria predominante, para destinar sus tierras a...
Nacional

BdeM recorta a 0.3% desde 0.6 estimado de crecimiento para 2025

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) recortó su estimado de crecimiento puntual de la economía para 2025 a 0.3 por ciento desde...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desbordamiento del río Necaxa incomunica a Chicontla y deja 10 viviendas dañadas

Martín Hernández Alcántara -
La comunidad indígena de Chicontla, en el municipio de Jopala, registró la noche del miércoles un desbordamiento de un cauce fluvial –identificado por habitantes...

En Atlixco jóvenes estudiantes de la preparatoria regional Simón Bolívar, incorporada a la BUAP, resultan lesionados en accidente de motocicleta

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco, Pue. Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra un vehículo particular en las inmediaciones...

Admite FGE que en una región con población indígena no contó con perito traductor para denuncia se abuso sexual a una menor

Martín Hernández Alcántara -
La Fiscalía General del Estado de Puebla  (FGE) admitió que una niña indígena de 12 años, originaria de la comunidad de Atla, en Pahuatlán,...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025