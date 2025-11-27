Pozos se opone a destinar recursos a pistas de arrancones; Suriano plantea marco legal

La diputada priista Delfina Pozos Vergara se pronunció en contra de legalizar e invertir recursos públicos en pistas para arrancones en Puebla, al considerar que antes deben atenderse problemas de salud y seguridad en el estado. En contraste, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, defendió la necesidad de establecer un marco normativo para que estas competencias se realicen en espacios seguros y sin consumo de alcohol.

Pozos Vergara sostuvo que, frente a la propuesta de destinar dinero público a pistas de “cuarto de milla”, existen necesidades más urgentes en servicios de salud y en seguridad pública, por lo que rechazó cualquier inversión oficial en esta actividad. Señaló que las autoridades conocen las vialidades donde se realizan arrancones clandestinos y las llamó a implementar operativos que eviten riesgos a peatones y automovilistas.

“Imagínense que la gente vaya pasando, hay personas que salen tarde del trabajo. Que se ocasionen accidentes por personas que se andan divirtiendo”, advirtió la diputada del Partido Revolucionario Institucional, al subrayar que estas prácticas ponen en peligro a terceros cuando se llevan a cabo en la vía pública sin control.

Por separado, Suriano Corrales planteó que, más que ignorar el fenómeno, el Congreso debe legislar para que los arrancones se desarrollen en lugares expresamente destinados a ello y bajo reglas claras. Afirmó que los jóvenes buscan adrenalina y que el papel de las autoridades debe ser ofrecer condiciones de seguridad, en lugar de permitir que las calles sigan utilizándose como pistas improvisadas.

“La calles no están hechas para este tipo de actividad. Se debe legislar para que se lleven a cabo en condiciones de seguridad, viables, claras y precisas, para no poner en riesgo su vida”, apuntó la legisladora de Movimiento Ciudadano, al insistir en un marco legal específico para esta práctica.

Suriano agregó que cualquier regulación debe dejar claro que los arrancones no pueden realizarse donde circula la gente ni bajo la influencia del alcohol, así como contemplar pistas adecuadas, equipo de protección e incluso tipos de vehículos permitidos. A su juicio, ordenar la actividad mediante normas explícitas reduciría los riesgos actuales en la vía pública, donde hoy estas competencias se realizan sin supervisión ni condiciones mínimas de seguridad.