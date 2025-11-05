Pozos pedirá al pleno del Congreso la comparecencia del edil de Huixcolotla tras asesinato de tres policías

La diputada local Delfina Pozos Vergara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentará ante el pleno del Congreso de Puebla una solicitud formal para que el edil de San Salvador Huixcolotla, Manuel Alejandro Porras Florentino, comparezca ante los legisladores, luego del asesinato de tres policías municipales la madrugada del lunes. El ataque provocó la renuncia de la corporación local y el subsecuente relevo de la seguridad municipal por parte del gobierno estatal.

Te puede interesar: Estado toma control de la seguridad en Huixcolotla, tras asesinato de tres policías municipales

Pozos Vergara afirmó que el alcalde debe explicar la situación actual de la seguridad en el municipio, pues los hechos evidencian la presencia e influencia del crimen organizado en la región. Indicó que el tema fue expuesto inicialmente ante la Comisión de Seguridad del Congreso estatal que sesionó el martes por la tarde y que la petición formal será planteada ante el pleno legislativo.

La legisladora subrayó la gravedad de los hechos al señalar que no se trata de una situación menor, sino de la muerte de una comandante y dos policías municipales, lo que derivó en la renuncia total de los elementos policiales. Exigió a las autoridades municipales y estatales rendir cuentas y esclarecer los acontecimientos, pues los indicios apuntan directamente a una operación criminal organizada.

Asimismo, Pozos insistió en que su función como representante popular y miembro del PRI le impide ser omisa ante la crisis de seguridad que afecta a Puebla. Subrayó que el alcalde debe presentarse públicamente, pues es urgente saber si existe voluntad política, especialmente de los diputados de Morena, para atender y resolver la problemática de violencia e inseguridad.

Durante la madrugada del lunes 3 de noviembre, un comando armado a bordo de dos camionetas emboscó a tres agentes –dos hombres y una comandante– en la entrada de San Salvador Huixcolotla, sobre la carretera federal a Tehuacán. Según versiones preliminares, los agentes fueron sorprendidos en su patrulla y atacados directamente por los agresores.

El ataque dejó como saldo el fallecimiento inmediato de los dos oficiales varones, debido a la gravedad de las heridas, mientras que la comandante perdió la vida poco después. Testigos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, lo que motivó el arribo de más elementos municipales y de la Guardia Nacional al sitio de la emboscada.

Puedes leer: Segob: los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado