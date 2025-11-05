Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasPolítica

Pozos pedirá al pleno del Congreso la comparecencia del edil de Huixcolotla tras asesinato de tres policías

La legisladora por el PRI afirmó que el alcalde debe explicar la situación de seguridad en el municipio

Pozos pide que el edil de Huixcolotla comparezca ante el Congreso por el asesinato de tres policías y la crisis de seguridad local
Pozos pide que el edil de Huixcolotla comparezca ante el Congreso por el asesinato de tres policías y la crisis de seguridad local
Efraín Núñez

La diputada local Delfina Pozos Vergara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentará ante el pleno del Congreso de Puebla una solicitud formal para que el edil de San Salvador Huixcolotla, Manuel Alejandro Porras Florentino, comparezca ante los legisladores, luego del asesinato de tres policías municipales la madrugada del lunes. El ataque provocó la renuncia de la corporación local y el subsecuente relevo de la seguridad municipal por parte del gobierno estatal.

Te puede interesar: Estado toma control de la seguridad en Huixcolotla, tras asesinato de tres policías municipales

Pozos Vergara afirmó que el alcalde debe explicar la situación actual de la seguridad en el municipio, pues los hechos evidencian la presencia e influencia del crimen organizado en la región. Indicó que el tema fue expuesto inicialmente ante la Comisión de Seguridad del Congreso estatal que sesionó el martes por la tarde y que la petición formal será planteada ante el pleno legislativo.

La legisladora subrayó la gravedad de los hechos al señalar que no se trata de una situación menor, sino de la muerte de una comandante y dos policías municipales, lo que derivó en la renuncia total de los elementos policiales. Exigió a las autoridades municipales y estatales rendir cuentas y esclarecer los acontecimientos, pues los indicios apuntan directamente a una operación criminal organizada.

Asimismo, Pozos insistió en que su función como representante popular y miembro del PRI le impide ser omisa ante la crisis de seguridad que afecta a Puebla. Subrayó que el alcalde debe presentarse públicamente, pues es urgente saber si existe voluntad política, especialmente de los diputados de Morena, para atender y resolver la problemática de violencia e inseguridad.

Durante la madrugada del lunes 3 de noviembre, un comando armado a bordo de dos camionetas emboscó a tres agentes –dos hombres y una comandante– en la entrada de San Salvador Huixcolotla, sobre la carretera federal a Tehuacán. Según versiones preliminares, los agentes fueron sorprendidos en su patrulla y atacados directamente por los agresores.

El ataque dejó como saldo el fallecimiento inmediato de los dos oficiales varones, debido a la gravedad de las heridas, mientras que la comandante perdió la vida poco después. Testigos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, lo que motivó el arribo de más elementos municipales y de la Guardia Nacional al sitio de la emboscada.

Puedes leer: Segob: los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado

Temas

Más noticias

Internacional

“Violaciones al alto el fuego deben parar”: ONU

La Jornada -
Doha. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer las “continuas violaciones” del alto el fuego en la...
Internacional

El progresista Mamdani gana elección en NY

La Jornada -
Los resultados de una serie de elecciones estatales y locales fueron en parte un referendo sobre la era de Donald Trump como presidente de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI se podría aplazar hasta enero: Pozos

Efraín Núñez -
La renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría aplazarse hasta el mes de enero de 2026, debido a que la...

Rectifican reforma que permitía a Universidad de Ciencias Policiales certificar a agentes de seguridad privada

Efraín Núñez -
El Congreso del estado dio marcha atrás a la reforma a la Ley de Seguridad Privada del estado de Puebla que establecía que el...

Proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI se podría aplazar hasta enero: Pozos

Efraín Núñez -
La renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría aplazarse hasta el mes de enero de 2026, debido a que la...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025