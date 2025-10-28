A propuesta mía representantes del Soapap y Concesiones Integrales se presentan ante el Congreso cada 4 meses: Pozos

Que no se olvide que por una propuesta de Delfina Pozos Vergara representantes de Concesiones Integrales y el Soapap se presentan cada cuatro meses ante el Congreso del estado, afirmó la diputada local al rendir su primer informe de labores.

Durante el acto, la legisladora priista recordó que tanto Jorge Bosch Bragado como Gustavo Gaytán Alcaraz, directores de Concesiones Integrales y del Soapap respectivamente, dieron avances sobre su trabajo en la Comisión de Hacienda el pasado 20 de octubre, en un formato que favoreció a ambos. Sin embargo, consideró un avance haber logrado que este ejercicio se realice cada cuatro meses a partir de este mes.

Expuso que el acuerdo avalado por el pleno obliga a los representantes de ambos entes a presentarse en febrero de 2026 para resolver las dudas de los legisladores locales.

La diputada explicó que en el Congreso del estado no es fácil que le hayan aprobado iniciativas como esta debido a que es oposición y es la única diputada de su partido.

Agregó que para su informe decidió realizar una rueda de prensa en lugar de un acto masivo, por lo que la mayor parte de los 200 mil pesos que les da el Congreso a los diputados para este fin la utilizará para comprar medicinas y enviar ayuda a damnificados por las lluvias en la Sierra Norte.

Por su parte, Juan José Castro Justo, dirigente estatal del PRI, cuestionó que la mayoría de Morena se haya montado en la propuesta de Delfina Pozos solo para proponer una comparecencia que se caracterizó por defender a los responsables de dar un mal servicio de agua.

Afirmó que en el PRI están satisfechos de la lucha que Pozos Vergara ha emprendido para defender a los usuarios por los abusos de la concesionaria en Puebla.