Pozo de la colonia Manantiales desata protesta contra OOSAPAT y el ayuntamiento de Tehuacán

Tehuacán. Vecinos de San Lorenzo Teotipilco se manifiestan en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, donde permiten el paso libre a automovilistas en protesta porque el ayuntamiento tehuacanense pretende que sea el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT) el que administre el pozo de agua de la colonia Manantiales, cuando existe un convenio firmado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) donde se especifica que los habitantes de esa colonia serían quienes administrarían ese pozo, por lo cual exigen la presencia de representantes de esa dependencia para aclarar el asunto.

Juan de Dios Melquiades, integrante del Comité de Defensa de los Acuíferos del valle de Tehuacán, recordó que fue durante el gobierno de Pedro Tepole, cuando se realizó la gestión y perforación del pozo y durante una reunión efectuada ante personal de Conagua el ayuntamiento anterior se comprometió a que el pozo sería administrado por los vecinos y que el OOSAPAT no intervendría en ese caso.

Resaltó que el gobierno municipal de Tehuacán argumenta que los propios vecinos pidieron la entrada del OOSAPAT, ante lo cual sostuvo que se trata de una simulación ya que la autoridad buscó gente incondicional en las colonias para firmar cartas con esa petición, para desechar los acuerdos anteriores.

De acuerdo con el compromiso firmado en el trienio de Tepole, dijo, se establece que el pozo está destinado para abastecer a las colonias Manantiales, Ermita, así como las zonas centro y norte de la junta auxiliar, por lo que exigen que se respete lo establecido y se reafirme por parte de la Conagua.

Los manifestantes señalaron que no aceptarán que el pozo sea administrado por el OOSAPAT, sobre todo porque con la clausura de pozos clandestinos el organismo otorgó permisos para que las pipas que se abastecían en esos sitios ilegales ahora lo hagan en pozos del organismo, lo cual no quieren que ocurra con la fuente de agua que tanto costó a los pobladores que se perforara.

Advirtieron que no se moverán de la autopista hasta que lleguen los representantes de esa comisión y se cierre toda posibilidad para que el gobierno municipal y el OOSAPAT puedan disponer del líquido del pozo en disputa.

