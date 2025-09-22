Opera solo un pozo de agua en Xochimehuacán por deuda de 4.3 millones

La junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán opera únicamente uno de sus tres pozos de agua debido a una deuda de 4 millones 300 mil pesos del Comité de Agua ante la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha provocado un severo desabasto entre la población, particularmente en colonias de la parte alta como Mariscal, Miravalle, Rosa del Tepeyac, La Cantera, Ampliación Mariscal, La Candelaria y Amanalco.

El alcalde auxiliar, Jezrrel Alcalá Romero, informó que el pasado domingo se renovó la integración del organismo, proceso acompañado de una modificación en la figura jurídica: dejó de ser asociación civil para que los nuevos titulares puedan ser sancionados legalmente en caso de incurrir en irregularidades o negligencias. Años de malos manejos financieros permitieron que la deuda con la CFE creciera desde 2016, impidiendo que dos de los tres pozos funcionen y agravando la crisis de agua entre miles de habitantes.

Alcalá explicó que antes, con el estatus de asociación civil, los anteriores responsables del Comité no rendían cuentas ni podían ser sancionados. Ahora, la instancia estará integrada, además de representantes ciudadanos, por miembros del gobierno municipal y estatal, lo que podría facilitar gestiones ante la Comisión Nacional del Agua y la CFE para buscar acuerdos y liquidar el adeudo.

El alcalde adelantó que se prevén reuniones con autoridades municipales, estatales y federales, además de Conagua y CFE, para concretar una solución financiera que permita restablecer el servicio. “Vamos a dialogar con todos los involucrados porque el suministro de agua es una responsabilidad del ayuntamiento”, remarcó Alcalá Romero.

El cambio en el Comité se realizó tras una asamblea en el auditorio de la comunidad, donde solo pudieron votar quienes comprobaron ser usuarios del servicio. Así, fue seleccionado Amado Giles como nuevo titular del organismo, en respuesta a la demanda ciudadana presentada el 7 de septiembre ante la falta de gestión de los anteriores administradores.