Lunes, septiembre 22, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Opera solo un pozo de agua en Xochimehuacán por deuda de 4.3 millones

Habitantes de Xochimehuacán esperan la reactivación de los pozos de agua, afectados por una deuda millonaria del Comité.
Habitantes de Xochimehuacán esperan la reactivación de los pozos de agua, afectados por una deuda millonaria del Comité.
Patricia Méndez

La junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán opera únicamente uno de sus tres pozos de agua debido a una deuda de 4 millones 300 mil pesos del Comité de Agua ante la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha provocado un severo desabasto entre la población, particularmente en colonias de la parte alta como Mariscal, Miravalle, Rosa del Tepeyac, La Cantera, Ampliación Mariscal, La Candelaria y Amanalco.

El alcalde auxiliar, Jezrrel Alcalá Romero, informó que el pasado domingo se renovó la integración del organismo, proceso acompañado de una modificación en la figura jurídica: dejó de ser asociación civil para que los nuevos titulares puedan ser sancionados legalmente en caso de incurrir en irregularidades o negligencias. Años de malos manejos financieros permitieron que la deuda con la CFE creciera desde 2016, impidiendo que dos de los tres pozos funcionen y agravando la crisis de agua entre miles de habitantes.

Alcalá explicó que antes, con el estatus de asociación civil, los anteriores responsables del Comité no rendían cuentas ni podían ser sancionados. Ahora, la instancia estará integrada, además de representantes ciudadanos, por miembros del gobierno municipal y estatal, lo que podría facilitar gestiones ante la Comisión Nacional del Agua y la CFE para buscar acuerdos y liquidar el adeudo.

El alcalde adelantó que se prevén reuniones con autoridades municipales, estatales y federales, además de Conagua y CFE, para concretar una solución financiera que permita restablecer el servicio. “Vamos a dialogar con todos los involucrados porque el suministro de agua es una responsabilidad del ayuntamiento”, remarcó Alcalá Romero.

El cambio en el Comité se realizó tras una asamblea en el auditorio de la comunidad, donde solo pudieron votar quienes comprobaron ser usuarios del servicio. Así, fue seleccionado Amado Giles como nuevo titular del organismo, en respuesta a la demanda ciudadana presentada el 7 de septiembre ante la falta de gestión de los anteriores administradores.

Temas

Más noticias

Nacional

Alumno mata, hiere y se lanza desde un edificio en el CCH Sur

La Jornada -
Kevin Ruiz, Lilian Hernández Osorio y Rocío González Ciudad de México. Un alumno del CCH Sur asesinó a un compañero con arma blanca e hirió...
Internacional

Condena Lula ante la ONU el “uso del hambre como arma de guerra” en Gaza

La Jornada -
la redacción El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió su discurso este lunes en la conferencia por los dos Estados en la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Reinician la búsqueda de la pequeña Monserrat a 25 días de su desaparición en río de la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. La búsqueda de la pequeña Monserrat Herrera Gutiérrez, quien fue llevada por el río en la Sierra Negra, se retomó en la población...

Diputados federales por Puebla destacan respaldo a ley contra nepotismo y reforma judicial en su informe

Efraín Núñez -
Los 18 diputados federales por Puebla realizaron este lunes un informe conjunto de labores en el que destacaron el respaldo a iniciativas propuestas por...
00:01:12

Es un reto mantener la alianza Morena-PT-PVEM de cara al 2027: Armenta

Efraín Núñez -
La permanencia de la alianza entre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025