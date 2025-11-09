Vecinos de San Lorenzo Teotipilco ganan disputa por el control de pozo de agua

Tehuacán. El Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat) quedó fuera de la operación del pozo de agua de la colonia Manantiales, según se estableció en un acuerdo pactado tras la toma de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca por parte de vecinos de San Lorenzo Teotipilco, junta auxiliar de este municipio.

Beatriz Torres Trucios, directora en Puebla de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acudió a dialogar con los inconformes, quienes durante su manifestación señalaron que el ayuntamiento recurrió a grupos minoritarios de vecinos para sustentar la entrada del Oosapat, pese a que ya existe un acuerdo anterior de que ese organismo no intervendría en ese pozo.

Juan de Dios Melquíades recordó que el compromiso de dejar fuera del pozo al Oosapat se hizo con el gobierno de Pedro Tepole Hernández, cuya administración realizó todo el proyecto y equipamiento del pozo. Con él también se definió cuáles colonias y zonas de Teotipilco recibirían el agua del pozo, por lo cual los vecinos solo pidieron respetar ese acuerdo.

Además de la directora de Conagua, en el diálogo estuvo presente Alejandro Barroso, el presidente auxiliar Víctor Cruz Romero, delegados de la Secretaría de Gobernación del estado y una comisión de los manifestantes.

El entendimiento establece que el pozo seguirá bajo la administración de la junta auxiliar, lo que descarta la intervención del Oosapat. Las partes coincidieron en que, para garantizar el abasto a largo plazo en esa zona del municipio, será necesario impulsar un proyecto integral de red de distribución de agua potable con participación coordinada entre el gobierno federal, estatal y municipal.

Los habitantes informaron que hay total conciencia de que el abastecimiento de agua en San Lorenzo Teotipilco enfrenta retos estructurales que requieren inversión significativa y coordinación institucional, por lo cual en dos meses se realizará otra reunión de seguimiento con las mismas autoridades para exponer las opciones que permitan dotar a la comunidad de una red de distribución de agua potable.