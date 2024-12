Posponer un año la reducción de la jornada laboral, plantean hoteleros

Cuando menos un año se debería esperar para la aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a partir de su posible aprobación en 2025, para que la jornada laboral en México se reduzca a 40 horas a la semana y que el pago mínimo de aguinaldo sea de 30 días, indicó José Gustavo Rosales Bretón, vicepresidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles.

En conferencia de prensa, expuso que cuando menos en el sector que representa todavía no se recuperan de las afectaciones de la epidemia de Covid-19, por lo que con los cambios a la ley laboral los establecimientos serían afectados y hasta podrían despedir a personal.

“Todo es justo para el trabajador, pero necesitamos más tiempo. Incrementos fuertes en el aguinaldo podría ocasionar que muchas empresas tuvieran que bajar su número de personal, de trabajadores, para poderlos ajustar y tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para dar servicio. Necesitamos más tiempo para que las empresas se terminen de recuperar”.

Añadió que el sector hotelero además enfrenta afectaciones por la baja de hasta 15 por ciento en ocupación, debido a la operación de Airbnb, plataforma mediante la cual particulares rentan habitaciones, casas o departamentos, con tarifas más baratas, pero sin tener que cumplir las mismas regulaciones que los hoteles.

En este tenor, Rosales Bretón comentó que iniciando 2025 buscarán una reunión con el gobernador Alejandro Armenta Mier para hablar sobre estrategias de promoción del estado y que puedan ayudar a que la ocupación incremente 5 o más puntos; el promedio que registran en el año es de 55 por ciento.

En el tema de la jornada reducida, la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A. C. (Aprepsac) todavía no tienen medido el impacto, solo esperan que no sea mayor.

Así lo comentó Felipe Mendoza Torres, director de la agrupación que aglutina a alrededor de 150 establecimientos; manifestó que es un tema que les inquieta y que no será fácil de acatar, en caso de ser aprobado.

“Si vamos a contratar (más) personal va a incrementar nuestra nómina, 40 horas quiere decir que es una persona más. Entonces estamos con esa expectativa de que esto afecte a la fuente de trabajo, todavía no hay estrategias claras, esperamos que no nos afecte mucho”.

La propuesta de reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ha tomado relevancia en los últimos meses, esta medida tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, fomentar un equilibrio entre vida personal y profesional, y aumentar la productividad en el país.

La iniciativa privada la ha respaldado, pero con condicionantes, organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han manifestado que, si bien es una reforma necesaria, debe implementarse de manera gradual para no afectar la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

Mientras que sindicatos y organizaciones laborales han insistido en que esta modificación es un derecho pendiente para los trabajadores mexicanos, quienes actualmente tienen una de las jornadas más largas de América Latina.