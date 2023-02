Por falta de tiempo posponen audiencia intermedia contra López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón

La audiencia intermedia del proceso penal que la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue en contra de Javier López Zavala por el feminicidio de su expareja Cecilia Monzón Pérez, prevista para este lunes, fue pospuesta debido a que el juez de control no tuvo tiempo.

Así lo acusó Helena Monzón, hermana de la abogada y activista que el 21 de mayo de 2022 fue asesinada, presuntamente, por órdenes de López Zavala, con quien procreó un hijo y quien fue candidato del PRI a la gubernatura en 2010.

“Máxima preocupación por la calidad de la justicia del estado de Puebla. Acabo de ser informada (inhábil), de que la Audiencia Intermedia de Javier N. queda pospuesta, porque el nuevo J. de Control no tiene tiempo el lunes. No hay tiempo para #JusticiaParaCeciliaMonzón”, escribió en su cuenta de Twitter.

A mediados de enero pasado concluyó la investigación complementaria en contra de Javier López, quien se encuentra preso en el penal de “El Altiplano”, en el Estado de México, según informó la hermana de Cecilia Monzón, quien también dio a conocer en esa fecha que faltaba cerrar esa etapa para los otros tres implicados en el caso.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó sobre el feminicidio de la activista, en abril pasado López Zavala ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida. Este último contactó a otra persona identificado como Silvestre.

El pasado 21 de mayo, Silvestre y Jair persiguieron a Monzón en una motocicleta hasta darle alcance cuando ella manejaba su vehículo a la altura del Camino Real a Cholula y el Periférico, en donde le dispararon en seis ocasiones, lo que ocasionó que perdiera la vida.

El cuarto implicado es Santiago Bárcena Álvarez, exsecretario Particular de López Zavala, quien, según la FGE, habría prestado a su ex jefe su camioneta particular para que los asesinos de Cecilia Monzón escaparan después de que la ultimaron a balazos.

Sin embargo, a finales del mes pasado, Bárcena obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación sobre su participación en el caso, aún continúa.

El amparo que el exsecretario particular de López Zavala obtuvo, se debió a que el juez a cargo consideró que la FGE presentó todos los elementos necesarios para acreditar el feminicidio de Cecilia Monzón pero no la participación de Bárcena.