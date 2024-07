Por transición, se reúne Céspedes y Armenta con 198 alcaldes electos en Puebla

El gobernador Salomón Céspedes Peregrina y el mandatario electo Alejandro Armenta Mier sostuvieron un encuentro este jueves con 198 de 215 alcaldes electos del estado, así como 30 diputados locales triunfadores del pasado proceso electoral, para iniciar la capacitación del proceso entrega-recepción.

A través de redes sociales, Céspedes Peregrina informó que desde la Secretaría de Gobernación de Puebla se promueve “una transición efectiva, basada en el orden y la paz social”, por lo que deseó a los presidentes municipales electos un comienzo sólido para sus administraciones.

La reunión fue encabezada por el secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, quien destacó que los alcaldes convocados provienen de diferentes partidos políticos y están reconocidos como triunfadores ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Sin embargo, reconoció que hay procesos de impugnación y temas que están en seguimiento legal, pero aclaró “esa es otra cancha”.

Mencionó que de los 198 presidente municipales que acudieron a la capacitación, 49 son ediles reelectos por un segundo periodo de gobierno.

“Estamos ocupados en dar la mejor atención posible en este proceso de transición y vean ustedes si no es importante para este estado que podamos tener la presencia del gobernador en funciones y el gobernador electo, dos municipalistas, dos personas que creen que en los ayuntamientos recae la principal problemática de nuestro estado y del país, por eso viene una gran etapa para Puebla”, afirmó Aquino Limón.

A un mes del proceso electoral, el funcionario estatal dijo que están teniendo el primer acercamiento con los alcaldes, que es el principio de una serie de capacitaciones, pensando que cualquier minuto que se aproveche de manera positiva va a ser importante y a representar el éxito de sus gobiernos.

Javier Aquino aprovechó para comentar que este 4 de julio cumple un año de haber asumido la titularidad de la Secretaría de Gobernación, y consideró que el mayor reto que ha enfrentado fue el pasado proceso electoral del 2 de junio pasado, en el que Puebla fue el estado que mayor cargo de elección popular en disputa.

“A pesar de los sucesos que ya conocen creemos que el saldo fue positivo, y en mucho se lo debemos a ustedes, a su madurez, a su responsabilidad y al compromiso de salir adelante juntos”, enfatizó.

Dijo que el reto compartido es la suma de esfuerzos que dependerán de los alcaldes, para que habrán su capacidad de diálogo y logren unidad en sus municipios.

En las elecciones, explicó que el ganador no tiene la victoria absoluta, sino una pequeña porción del listado nominal de la población. Es decir, recalcó, “tienen el reto de convencer en esta etapa a quienes no estuvieron y no votaron por ustedes”.

Al final, el secretario de Gobernación subrayó la importancia de estar juntos en esta encomienda, donde se atenderán todo tipo de temas.

