Por su desempeño en la persecución de presos políticos, Higuera no debe ser ministro: ONG

Abogados de presos políticos, defensores de derechos humanos y activistas, descalificaron que Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) se haya inscrito para competir por un cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que ocupó la institución para perseguir a opositores políticos y disidentes; en contraste, políticos como el senador del PRI, Néstor Camarillo, avalaron su candidatura.

En entrevista con La Jornada de Oriente, María Luisa Núñez Barojas, representante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, argumentó que Higuera Bernal no tiene un historial que lo respalde para desempeñar un cargo de tal envergadura, señalando deficiencias graves durante su gestión en la FGE: “Sabemos que como fiscal nunca ha estado comprometido con rendir buenas cuentas a los poblanos. Bajo su responsabilidad, la Fiscalía de Puebla se ha convertido en una de las peores del país”, declaró.

En relación con los casos de desapariciones, la activista afirmó que el desempeño de la FGE, al mando de Higuera ha sido “desastroso”. Según Núñez, el seguimiento a las carpetas de investigación es prácticamente inexistente: “El 99.99 por ciento están paralizadas, no hay esperanza de que puedan ser judicializadas”. Añadió que los avances en algunos casos han sido producto del trabajo de las familias de las víctimas, quienes incluso han tenido que contratar peritos privados debido a la falta de acción de la institución.

Núñez Barojas también señaló que las omisiones no se limitan a la nula investigación de desapariciones forzadas en la entidad, mencionando denuncias similares de víctimas de violencia feminicida. Para ella, el posible nombramiento de Higuera Bernal en la SCJN representaría un riesgo grave y “una atrocidad”.

La activista concluyó haciendo un llamado a reflexionar sobre las implicaciones de incluir a figuras con antecedentes cuestionables en la Suprema Corte, subrayando la falta de compromiso y efectividad en el desempeño de Higuera Bernal como fiscal.

Por su parte, Tonatiuh Sarabia, abogado de presos y perseguidos políticos como Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocólatl –defensores del territorio en la región de los volcanes–, advirtió que hay tres condicionantes que deben ser observadas en el caso de las aspiraciones de Gilberto Higuera Bernal para ser ministro: la primera es que ha acreditado los requisitos para candidatearse al puesto, la segunda es que el resultado que obtenga en las votaciones sería una suerte de calificación a su desempeño como titular de la FGE y en tercer lugar, en caso de resultar electo, tendría que abandonar el cargo de fiscal, a pesar de que su periodo concluye hasta 2027.

Sarabia indicó que a pesar de que la ley indica que las fiscalías federal y de los 32 estados tienen la obligación de indagar ilícitos y detener a los presuntos culpables, en los hechos siempre se han comportado como instrumentos de persecución y represión política, lo mismo que ha sucedido con el Poder Judicial, lo cual no ha cambiado con el arribo de la llamada Cuarta Transformación Pública del País.

Juan de Dios Varela Marino, presidente de la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla, expresó “nuestra profunda preocupación y total desacuerdo con la aspiración del actual titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, para convertirse en ministro de la SCJN”.

En esa lógica, indicó que el trabajo del fiscal ha sido objeto de numerosas críticas debido a su ineficacia y parcialidad en la procuración de justicia. En particular, abundó, su gestión ha estado marcada por casos de persecución política que evidencian un uso indebido de las instituciones del Estado para favorecer intereses ajenos a la justicia. Ejemplos emblemáticos de estas acciones, agregó, son las investigaciones y acusaciones dirigidas contra ex secretarios del gabinete del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, como Abelardo Cuéllar Delgado y Guillermo Aréchiga Santamaría. “Estos casos no sólo carecen de sustento jurídico sólido, sino que han sido percibidos como intentos claros de represalia política disfrazados de procesos legales”, aseveró.

El PRI lo apoya

El senador priista Néstor Camarillo Medina avaló la inscripción de Gilberto Higuera para competir por un espacio en la integración del nuevo Pleno de la SCJN, al señalar que se trata de una persona con experiencia en materia jurídica que le permitiría atender los casos que atiende el máximo tribunal del país.

Señaló que “para impartir justicia se requería de capacidad, de trayectoria y de perfiles con experiencia”, requisitos con los que, aseguró, el fiscal cuenta, por lo que se pronunció porque logre su objetivo de convertirse en ministro de la Corte.

“Celebro que el fiscal Gilberto Higuera se haya inscrito para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, siempre le he dado un voto de confianza desde siempre, sabemos que es un hombre con mucha preparación, con muchas responsabilidades y con gran experiencia”, asentó.

Camarillo, quien, como legislador votó en contra de la reforma al Poder Judicial, señaló que, aunque se mantiene ajeno al proceso de renovación de jueces, magistrados y ministros, ve con buenos ojos que Higuera Bernal pueda ocupar un cargo en la SCJN.

“Ojalá en esta elección, ojalá pueda ser ministro, le deseo éxito en lo personal y en lo particular, le doy un voto de confianza”, refirió.

La Jornada de Oriente intentó contactar a la diputada priista y actual líder estatal del PRI, Delfina Pozos, pero no respondió un mensaje de whatsapp que le fue enviado a su número.

Una situación similar ocurrió con la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, pues el área de comunicación del instituto político no concretó la solicitud para una entrevista sobre el tema, como tampoco lo hizo el enlace de la exdiputada local Mónica Rodríguez.

Este medio de comunicación llamó a los números celulares del dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, así como del diputado local Rafael Micalco Méndez pero las llamadas no fueron atendidas.

