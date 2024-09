Por segundo día, ejidatarios bloquean el Arco Norte en el tramo de Pachuca-Tulancingo que comunica con Puebla

Por segundo día consecutivo, un grupo de ejidatarios molestos por el incumplimiento de pago y un avalúo injusto de sus tierras ocupadas volvieron a bloquear el Arco Norte, a la altura del kilómetro 146, en el tramo Pachuca-Tulancingo, que comunica con la Sierra Norte de Puebla.

Los manifestantes demandan al gobierno federal el pago justo a sus tierras que fueron expropiadas para la construcción del Arco Norte que une a entidades como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México.

Los inconformes bloquearon la vialidad con ramas, neumáticos, y rocas, impidiendo el paso de vehículos y generando largas filas de automóviles.

Cientos de transportistas y automovilistas se quedaron varados, la última salida con dirección a Texmelucan es la caseta Pachuca y la última salida a dirección a Atlacomulco es la caseta Tulancingo.

La Guardia Nacional implementó un operativo para desviar la circulación desde las incorporaciones a Pachuca y a Tulancingo, por lo que en el punto hay pocos tráileres que quedaron varados.

Al respecto, el presidente del Comisariado Ejidal de Santa María Actipan, Gumaro Curiel Olvera, informó que este tercer bloqueo en el mes deriva del incumplimiento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) para pagar los adelantos comprometidos.

“Estamos bloqueando porque no nos hacen el pago correcto, nos están queriendo engañar con un pago que no nos convence… ya no queremos que nos sigan engañando, queremos que nos paguen nuestras tierras y ahora queremos el pago completo”, declaró.