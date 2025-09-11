Jueves, septiembre 11, 2025
Por segunda vez, Ssa amenaza con descontar salario a mil trabajadores por participar en protesta

Inicialmente la dependencia solo retuvo parte del salario a 70 sindicalizados

Ssa amaga con descontar un día de salario a mil integrantes del SNTSA que participaron en una protesta en junio y julio pasados FOTO: ES IMAGEN
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Por segunda ocasión, la Secretaría de Salud de Puebla (Ssa) amaga con descontar un día de salario, pero esta vez a mil integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) que participaron en manifestaciones y paros en junio y julio de este año, bajo el esquema de asamblea permanente y que involucraron a unidades y hospitales de la entidad, confirmó Julio Alfredo García, secretario general de la sección 25 del organismo gremial.

Aunque inicialmente el descuento solo se aplicó a aproximadamente 70 empleados, la amenaza ahora se extiende a un millar de sindicalizados que protestaron, entre otros motivos, por la falta de medicamentos e insumos.

En entrevista, el líder expresó que las acciones del SNTSA para defender los derechos laborales han sido ordenadas. “Lo que hemos hecho, lo hemos hecho con responsabilidad, aunque fuimos más de 5 mil trabajadores en la calle (en la protesta del 11 de junio), todos con consignas y pancartas exigiendo lo necesario para trabajar”, sentenció.

García recordó que tras la manifestación algunos compañeros sufrieron el descuento indebido, por lo que acudieron a Gobernación, donde se pactó el reintegro del día descontado, sin que hasta ahora se haya concretado.

La tensión se acrecentó por la evasiva del secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, quien tenía programada una reunión con el sindicato la semana pasada, misma que fue suspendida y no ha sido reprogramada.

Ante este panorama, Julio Alfredo García advirtió que podría convocarse a una nueva manifestación si la autoridad mantiene su postura y no respeta los derechos laborales.

“Ahora está el amago y yo creo que lo van a hacer, del descuento de ese día, en el que acudieron, pero ahora con margen de mil trabajadores eso va a ser un relajo tremendo, me va a rebasar, aunque yo no me quiera manifestar, los trabajadores van a venir a exigir su salario”, declaró.

Asimismo, subrayó la necesidad de transformar la actividad pública del secretario de Salud en resultados concretos para la base trabajadora, y no solo en “fotografías y presencia mediática”.

De continuar el desacato por parte de la Secretaría de Salud, el sindicato se plantea también recurrir al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, para la defensa de los derechos laborales que hasta ahora no han sido atendidos.

García subrayó que no se trata de amenazas, sino de la necesidad de tomar acciones cuando las vías institucionales se agotan.

“Yo no me rajo yo tengo que estar ahí con mis compañeros, porque tienen la razón, entonces esas son las afectaciones y de ahí algunas cuestiones, digamos, de negación de derechos. Entonces otra vez estamos en un momento crítico, yo espero resolverlo, pero si no, digo, no son amenazas, son acciones que tenemos que tomar”, concluyó.

