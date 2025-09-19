Por segunda vez en menos de un año, vuelven a decomisar refrigeradores, pantallas y dinero en efectivo en el penal de Tehuacán

Tehuacán. – Hasta refrigeradores que, trascendió, se ocupaban para la venta de bebidas alcohólicas, así como dinero en efectivo que suma en total 30 mil 900 pesos fueron decomisados en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán (Cereso) durante una revisión aplicada por diversas corporaciones, que en esta ocasión también decomisaron pantallas, teléfonos celulares y otros objetos y artículos prohibidos, sin embargo se desconoce si por estos hechos habrá acciones para fincar responsabilidades a los responsables del penal.

El operativo fue encabezado por la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y por la Unidad Cinotáctica K9, pero contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa (SEDENA) que en total encontraron además de los dos refrigeradores y el dinero, 15 pantallas de diferentes pulgadas, cinco teléfonos celulares, 37 bocinas, 60 accesorios digitales entre ellos cargadores, audífonos y cables USB, además de 11 objetos punzocortantes.

El gobierno estatal informó que estas revisiones y decomisos se realizan con total apego a la legalidad, bajo estrictos protocolos de seguridad y respetando en todo momento los derechos humanos de los reclusos.

Apenas hace poco más de dos meses en otra revisión similar las corporaciones decomisaron cinco pantallas, lo que supone que ya no quedó ni un solo dispositivo de ese tipo al interior de las instalaciones del penal, pero en la reciente inspección la cantidad se triplicó.

La secretaría no ha informado si se iniciará alguna investigación para determinar los mecanismos que se utilizan para introducir esos aparatos y accesorios electrónicos al interior del reclusorio, toda vez que debe contar con estrictos filtros de revisión para impedir que entre cualquier objeto o sustancia prohibida.