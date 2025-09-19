Viernes, septiembre 19, 2025
NoticiasEstado

Por segunda vez en menos de un año, vuelven a decomisar refrigeradores, pantallas y dinero en efectivo en el penal de Tehuacán

En un operativo corporaciones decomisaron más de 30 mil pesos

Por segunda vez en menos de un año, vuelven a decomisar refrigeradores, pantallas y dinero en efectivo en el penal de Tehuacán
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Hasta refrigeradores que, trascendió, se ocupaban para la venta de bebidas alcohólicas, así como dinero en efectivo que suma en total 30 mil 900 pesos fueron decomisados en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán (Cereso) durante una revisión aplicada por diversas corporaciones, que en esta ocasión también  decomisaron pantallas, teléfonos celulares y otros objetos y artículos prohibidos, sin embargo se desconoce si por estos hechos habrá acciones para fincar responsabilidades a los responsables del penal.

Te puede interesar: Refuerzan seguridad en penal de Tehuacán con 19 operativos en tres meses para detectar objetos prohibidos

El operativo fue encabezado por la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y por la Unidad Cinotáctica K9, pero contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa (SEDENA) que en total encontraron además de los dos refrigeradores y el dinero, 15 pantallas de diferentes pulgadas, cinco teléfonos celulares, 37 bocinas, 60 accesorios digitales entre ellos cargadores, audífonos y cables USB, además de 11 objetos punzocortantes.

El gobierno estatal informó que estas revisiones y decomisos se realizan con total apego a la legalidad, bajo estrictos protocolos de seguridad y respetando en todo momento los derechos humanos de los reclusos.

También puedes leer: Recluso del penal de Tehuacán fue herido con arma punzocortante por otro reo

Apenas hace poco más de dos meses en otra revisión similar las corporaciones decomisaron cinco pantallas, lo que supone que ya no quedó ni un solo dispositivo de ese tipo al interior de las instalaciones del penal, pero en la reciente inspección la cantidad se triplicó.

La secretaría no ha informado si se iniciará alguna investigación para determinar los mecanismos que se utilizan para introducir esos aparatos y accesorios electrónicos al interior del reclusorio, toda vez que debe contar con estrictos filtros de revisión para impedir que entre cualquier objeto o sustancia prohibida.

Temas

Más noticias

Nacional

Fallece astrónoma mexicana Julieta Fierro, a los 77 años

La Jornada -
Ciudad de México. La astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció esta tarde a la edad de 77 años, lo confirmó Comunicación Social de la...
Nacional

Ingesta de alcohol cuesta a México 2.1% del PIB

La Jornada -
El impacto en la economía nacional por factores ligados al consumo de alcohol alcanza 2.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Se estima...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:13

Se han presentado 30 denuncias ante FGR por tala ilegal en el estado; Profepa ha asegurado 462 mil 969 metros cúbicos de madera

Guadalupe de La Luz Degante -
De octubre de 2024 a agosto de 2025, se han presentado 30 denuncias penales por el delito de tala ilegal en el estado, se han asegurado...

Cuatro homicidios, un apuñalamiento y asaltos marcan las fiestas patrias en el estado

Isaí Pérez Guarneros -
Desde la madrugada del lunes y hasta la tarde del martes se registraron al menos cuatro homicidios, un apuñalamiento y múltiples asaltos en distintos...

Invertirá la SSP mil 500 mdp para transitar de C5 a C7

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció una inversión de mil 500 millones de pesos para mejorar la operatividad y funcionalidad del Complejo de...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025