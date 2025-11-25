Por segunda vez en el año, Audi frena producción bajo el argumento de bloqueos carreteros

Martes, noviembre 25, 2025
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Por segunda vez en el año, la fábrica de Audi México, instalada en San José Chiapa, Puebla, detuvo completamente sus actividades de manufactura, arguyendo afectaciones por bloqueos carreteros realizados ayer por agricultores y transportistas en varias autopistas del país.

A través del área de Relaciones Laborales, la automotriz emitió una circular en la que comunicó a los operarios la suspensión de producción en los tres turnos, medida catalogada como “Paro Técnico” y aplicada de inmediato. El aviso oficial especificó que no habría ensamblaje de ningún vehículo.

La empresa adelantó en el mismo documento que -si las condiciones lo permiten- este martes se reanudarían los trabajos en todos los turnos y áreas, buscando así normalizar la manufactura.

Para el resto de la semana la armadora no se tienen programadas nuevas interrupciones en el ensamblado de vehículos.

La decisión de la trasnacional responde al contexto de bloqueos de la Asociación Nacional Transportistas (Antac), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), que dificultan el tránsito de insumos, componentes y mercancía imprescindibles para la operación diaria en la planta.

Apenas el 30 de octubre de este año, Audi México realizó otra suspensión temporal, argumentando obstáculos logísticos derivados de factores externos.

Carlos Sosa, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Puebla, declaró en días pasados que por cada día de paro en la firma de los cuatro aros, se estima que la empresa puede perder hasta 4 millones de dólares.

Audi México atiende, con la producción de la Q5, principalmente mercados internacionales, y genera cerca de 5 mil empleos directos.

La compañía germana reiteró que mantendrá informados a sus empleados sobre el restablecimiento del ensamblado del modelo Q5 y que cualquier cambio será comunicado por los canales oficiales.

Cabe mencionar que en Puebla se registraron pocos bloqueos de agricultores y transportistas. Mientras que en el resto de país se registraron interrupciones a la circulación en accesos a la Ciudad de México: la autopista México-Puebla, con cierres intermitentes cerca de la caseta de cobro de San Marcos; mientras que la México-Querétaro presentó bloqueos en la zona de la caseta de Palmillas.

En la México-Toluca hubo cierre completo a la altura de Lerma, Estado de México; la avenida José López Portillo y la carretera federal Texcoco-Lechería también tuvieron afectaciones viales.

Otros puntos críticos incluyeron la autopista Cuernavaca-Acapulco y el Arco Norte, donde se ha reportado presencia de manifestantes en el kilómetro 79+800 en dirección a Texmelucan.

