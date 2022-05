Por reparto incompleto de utilidades, Sitaudi amaga con huelga

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) amaga con emplazar a huelga debido a que sostiene que la empresa no repartió el 10 por ciento de las utilidades obtenidas en 2021, como lo establece la ley.

Mediante un comunicado emitido este viernes, el secretario general, César Orta Briones, expuso que la firma germana aplicó a conveniencia los términos de la nueva reforma laboral, en donde se establece un tope para el pago de PTU (Participación de Trabajadores en las Utilidades) de tres meses del salario del empleado o el promedio recibido en los últimos tres años.

“El Sitaudi no está de acuerdo en la aplicación que hizo la empresa respecto a los criterios de la nueva reforma laboral, pues estos afectan a todos los trabajadores al no recibir el 10% de utilidad en su totalidad, quedando un remanente que la empresa se niega a pagar y que corresponde a los trabajadores, en virtud de que la Constitución determina que las empresas deberán repartir utilidades entre sus trabajadores, siendo estas el 10% de la renta gravable, monto que fue determinado por la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades”, expuso, en el documento.

Añadió que el sindicato ya se puso en contacto con las autoridades laborales y con la trasnacional, conforme a lo que marca la ley, en busca de un diálogo que permita llegar a un acuerdo en favor de todos los afectados por la referida situación.

Será la próxima semana cuando las tres partes se siente a platicar, pero si la ensambladora se niega a dar la totalidad del 10 por ciento de utilidades, se realizará “oficial y legalmente un emplazamiento a huelga, conforme al artículo 450, fracción V, y todas las demás disposiciones legales establecidas en la Ley Federal del Trabajo”.

Al mismo tiempo, el dirigente sentenció que se tomarán todas las acciones legales pertinentes para hacer valer los derechos laborales.

Orta Briones indicó a los sindicalizados que no se les informó antes sobre las acciones de impugnación porque existe una serie de procedimientos y requisitos legales que deben cumplirse, puesto que no existía el antecedente legal del pago de PTU 2021 con los nuevos topes para poder ejercer la inconformidad por parte del Sitaudi.

El dirigente solicitó a los agremiados, se mantengan al margen de cualquier acto que pueda entorpecer las medidas que estará tomando el sindicato en los próximos días, asimismo los llamó “a no caer en provocaciones, a no creer en noticias falsas que solo buscan dividir y desinformar; y a no realizar ninguna otra acción que ponga en riesgo su propia seguridad laboral”.