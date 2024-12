Por recorte histórico, INE sólo instalará 80 mil centros de votación

Ciudad de México. Ante el recorte más alto en su historia, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila para la elección judicial cambiar las 172 mil casillas por alrededor de 80 mil centros de votación en todo el país, y la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de recursos, antes que interponer una controversia constitucional por la decisión tomada por los diputados.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta, insistió ante la prensa en que la petición de 13 mil 205 millones para organizar estos comicios históricos, sí estaba sustentada; sin embargo dejó en claro que no responderá con palabras altisonantes y menos con berrinches sino con un nuevo análisis operativo.

“A mí me preocupa más que quieran (los reporteros) que estemos enojados. Me preocupa muchísimo. Hay un problema serio y el Instituto lo está atendiendo y el Instituto está planteando ante ustedes que en este instante inician los trabajos de reajuste de todo el operativo del proceso electoral.

“Si ustedes quieren que estemos aquí, no sé, con palabras altisonantes o adjetivos calificativos que no abonan y no cambian la decisión de la Cámara de Diputados, no es lo que van a encontrar, al menos no de mi persona, pero sí van a encontrar de cómo hacer las cosas y hacerlas bien con esto que tenemos y con la vía de la solicitud de la ampliación presupuestal. Pero no entendería por qué tendríamos que estar pegando saltos de berrinche. No, no es eso. Es preocupante, es severo, históricamente el más alto recorte, hay que reconocerlo”, dijo.

Sostuvo que pese al contexto anterior, el Instituto cumplirá con el mandato constitucional, “y lo vamos a hacer bien, sin disminuir la calidad”, aun cuando las casillas y la estructura en general del órgano sufra un reajuste.

“No me atrevería a prejuzgar que esto va a salir mal; saldrá con la misma calidad, sin culpar a nadie. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien”, señaló.

Subrayó que la calidad del esquema de elección no disminuirá, particularmente con la vigilancia de los ciudadanos.

En conferencia se le insistió qué instancia debe asumir la responsabilidad por eventuales fallas relacionadas con el recorte presupuestal que deja para la elección judicial apenas un tercio de lo solicitado.

“El mensaje es este: respeto irrestricto a la Cámara de Diputados pero nuestra disidencia en la aprobación (del recorte). El consejo tiene un mensaje claro y contundente”.

Casillas más lejos

La consejera Norma de la Cruz, integrante de la comisión temporal para la elección judicial, señaló que el recorte obliga al INE a replantear toda la organización de esta elección extraordinaria, en principio porque el ciudadano deberá ir a votar a un sitio más retirado de su domicilio, respecto de una elección ordinaria.

“Esa es la revisión que estamos haciendo; ¿qué impacto tiene?, ¿cómo nos deja?, pues nos deja revisar estas opciones porque aunque no tengamos la liquidez suficiente para instalar 172 mil casillas, que costaba poco más de 13 mil millones, nos dieron menos, tenemos que hacer un ajuste ¿ese ajuste a donde va? No vamos a reducir la calidad ni a tomar atajos para cumplir con cada una de las obligaciones, lo que sí nos obliga es a revisar que ahora tendremos menos lugares y centros de votación. En lugar de tener una casilla con 750 electores, quizá sea una casilla con mil 500, con 2 mil, con 3 mil”, explicó.

CORRESPONSABILIDAD EN LA ELECCION JUDICIAL

El consejero Arturo Castillo, también presente en la conferencia de prensa, dijo que hay tres mensajes básicos a la ciudadanía: el INE asumirá con toda responsabilidad el mandato constitucional, en la medida de lo posible, con las adversidades que estamos enfrentando.

Segundo, respetamos las facultades de los poderes de la Unión y de las otras autoridades, no podemos no respetarlos. Y el tercero “es un llamado a que asumamos todas las autoridades de este país la corresponsabilidad que nos toca en hacer que una reforma constitucional de este calado salga bien porque esto nos toca a todos”.