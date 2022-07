¿Por qué una Especialidad en Derecho?

“Así como estudiando historia, se conoce que

Villa tomaba licuado, que Hernán Cortés era cojo,

que Juárez tenía únicamente un par de zapatos,

que Zapata fue novillero.

Así con nuestra especialidad se puede

conocer las entrañas del derecho

para poder comprenderlo.”

Especialidad en Interpretación,

argumentación y redacción Jurídica.

Las especialidades en la educación son esenciales en el mundo actual de la hiper-especialización, sorprendentemente cada día se requiere de una mayor especialización, para muestra el derecho, nadie puede decir que conoce todo el derecho, o bien, todo el sistema jurídico de un país. Por ello es que, cada día los tribunales y los juzgados se han especializado más; en materia de telecomunicaciones, comercio exterior, derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, por nombrar algunas de las materias que se han expandido en los últimos años.

Pero, lo que ha sucedido es que, esa hiper-especialización ha provocado que se pierdan las propias entrañas del derecho. Por lo cual, los abogados nos enfrentamos con problemas verdaderamente absurdos, porque se ha dejado a un lado el sentido común, que en el campo de la ciencia jurídica es “el criterio jurídico”. Esto da como consecuencia los problemas jurídicos por doquier, que parten de toma de decisiones, interpretaciones absurdas y se vuelven complejas controversias por la ausencia de esas bases y herramientas que permiten conocer esas entrañas del derecho.

Además, la formación que se nos dio a los juristas en mucho tiempo fue de la simple memorización de conceptos, de leyes, de normas, de disposiciones constitucionales, que nos han provocado, que con tantas reformas, nuevas leyes, descodificación de las materias, apreciamos que cada día somos menos abogados, o con la percepción de que hemos perdido la capacidad de comprensión de estas nuevas legislaciones, instituciones y en general de esta expansión del sistema jurídico.

En cambio, en generaciones más recientes, con lo que nos encontramos es que, en principio contamos con el calificativo de “operadores jurídicos”, que no es otra cosa más que la peyorativa mecanización de nuestra profesión, ya que el debate se centra entonces, en cuestiones cibernéticas, llenado de formularios, formas de acceder a los juicios en línea, convertir, enviar y transportar archivos, etcétera. Es más, ahora con los juicios orales, el debate es como hablar en público, formas y técnicas de expresión oral, es decir, complejidades simplemente operativas, que han distraído la atención de estas generaciones en simples cuestiones accesorias a la ciencia jurídica. Por lo que, en ambos casos, tanto aquellos que provenimos de la educación memorista o los que provienen de la generación cibernética, comprobamos con esa educación lo que se dijo desde el siglo XIX por el jurista Alemán Julius Hermann Von Kirchmann, (1802-1884) que: “Una coma del legislador y bibliotecas enteras se convierten en papel mojado”.

Por ello es que en Pármenas Centro de Estudios, hemos diseñado la Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica que, con reconocimiento de validez oficial, en una especialidad de once meses de duración, que propone recuperar esas bases del derecho para el jurista preocupado por mejorar la calidad en la prestación de sus servicios profesionales, sin importar la rama del derecho en que se desenvuelve, así como, profundizar en la academia, en la investigación jurídica y en la divulgación del conocimiento, algo de lo cual nos hemos quedado rezagados en México desde hace mas de 25 años, por muchos motivos, pero que basta confirmarlo observando que, en el mejor de los casos actualmente, se siguen consultando los textos escritos hace treinta o cuarenta años. Y, en la peor de las ocasiones, ya no se acude a los textos jurídicos porque de paso, no hay necesidad de formular investigaciones, ensayos, tesinas o tesis.

Así, esta especialidad parte del primer problema del derecho que es; la interpretación de las normas jurídicas, pues con esta hiper-especialización, esta quedando cada día más rezagado ese principio que reza: “In legis claris non fit interpretatio” (en la ley clara no se debe interpretar) Por ello es que, se proponen materias como: interpretación jurídica, argumentación jurídica, argumentación constitucional y convencional, teoría de la decisión judicial, entre otras para permitir que se pueda desentrañar la complejidad del derecho, que en voz de uno los más representativos autores de derecho en Ibero-América Manuel Atienza, enfáticamente sostuvo que: “El mejor teórico del Derecho es el que hace fácil lo difícil y no difícil lo fácil”. De lo cual, en esta Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica, se hace conciencia de que la mejor respuesta para conocer las entrañas del derecho está en esa línea, con una propuesta para revolucionar la enseñanza jurídica desde las mismas bases del derecho. (Pármenas Centro de Estudios whatsapp 2222126776 Web: parmenasradio.org)