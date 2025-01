¿Por qué ardió Los Ángeles? Y no, no es el cambio climático...

Recuperamos esta pieza publicada por el periodista y documentalista Leighton Woodhouse sobre los devastadores fuegos en Palisades, Malibú y otros lugares de Los Ángeles, donde resume las razones de la recurrencia catastrófica del fuego en el sur de California: un ecosistema de matorrales y pastizales convive con el desarrollo urbano en zonas de conservación, convirtiendo las colinas de Hollywood y otros paraísos angelinos en el lugar ideal para el fuego devastador cada vez que los vientos cálidos de Santa Ana anuncian temporada de incendios.

Los Ángeles nació para arder / Leighton Woodhouse

Existe la idea errónea que, bajo el asfalto, Los Ángeles es un desierto. No lo es. Es pastizal. Y parte del ciclo natural del ecosistema de pastizales es el fuego. Hace veintisiete años, Mike Davis escribió Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster (Ecología del miedo: Los Ángeles y la imaginación del desastre). Uno de los capítulos se titula “La razón para dejar que Malibú se queme”.

En él, argumentó que el área entre la playa y las montañas de Santa Mónica simplemente nunca debería haberse desarrollado. Independientemente de las medidas que tomemos para evitarlo, esas colinas van a arder y las casas que erigimos sobre ellas no son más que leña apilada.

El ciclo estacional binario húmedo/seco de California significa lluvia en el invierno, que alimenta el crecimiento de chaparral y salvia en las colinas y montañas costeras, seguido del calor seco del verano, que convierte esa biomasa en combustible para los incendios forestales. En Los Ángeles, hay que agregarle los vientos cálidos de Santa Ana, que barren la cuenca del Valle de San Fernando y luego se canalizan hacia los cañones de las montañas de Santa Mónica, alcanzando velocidades de huracán en el proceso.

A esto hay que añadir los asentamientos humanos y todos los millones de oportunidades que presentan para producir una chispa. La probabilidad de que ocurra un desastre como este es, en palabras de Davis, “una certeza estadística”. Señalar al desarrollo urbano como el culpable en un momento como este se parece mucho a culpar a la víctima. Pero es más honesto que los muchos otros culpables que se presentan en las redes sociales, como DEI, Gavin Newsom o Donald Trump.

Recreación de los incendios forestales del sur de California / Imagen generada por IA

Ciertamente, hay culpas que repartir: la alcaldesa Karen Bass no debería haber estado en Ghana; necesitamos saber por qué se secaron las bocas de incendio y el cambio climático exacerba las condiciones naturales que producen los incendios forestales en primer lugar.

Pero el motor fundamental de estos desastres es la simple realidad física de California, que prevaleció antes de que ninguno de nosotros naciera: construimos una civilización masiva en un lugar donde el fuego es una parte tan importante del hábitat natural como lo son las lluvias de verano en el este.

Cualquiera que haya vivido en Los Ángeles durante más de un año ha experimentado una temporada de incendios forestales activos o una temporada de preocupación sobre su posible llegada. Joan Didion ha escrito sobre ello. El área alrededor de Pacific Palisades, en particular, ha estado en llamas innumerables veces antes. Hubo una gran conflagración en Malibú en 1929.

Luego 1930 y 1935. Luego 1938 y 1943, y así sucesivamente, con un promedio de dos por década hasta el día de hoy. Hay una razón por la que esto sucede tanto en Los Ángeles: es única entre las ciudades estadounidenses por el grado en que colinda directamente con la naturaleza salvaje. Las ciudades más antiguas crecieron más gradualmente. Alrededor del núcleo urbano de ciudades como Boston, Atlanta o St. Louis surgieron los suburbios, a su alrededor los suburbios y a su alrededor las zonas agrícolas rurales. Solo entonces se llega a bosques salvajes, montañas o praderas.

Los Ángeles creció a toda prisa. En los siglos XIX y XX, el desarrollo se produjo tan rápidamente que la densidad urbana y suburbana se extiende sin cesar hasta que choca con las tierras silvestres. Una larga parte del perímetro de la ciudad está vallada por las montañas de Santa Mónica y San Gabriel.

Los densos vecindarios residenciales y las autopistas se encuentran directamente debajo de imponentes acantilados poblados por pumas, que ocasionalmente saltan las cercas de las piscinas del patio trasero para darse un festín con gatos y perros domésticos. Mientras que Nueva York tiene su meticulosamente diseñado Central Park, Los Ángeles tiene Griffith Park, una extensa extensión de terreno montañoso salvaje justo en el centro de la ciudad.

Estas fronteras abruptas entre la naturaleza y la ciudad se denominan interfaces urbano-forestales y son inherentemente volátiles. Las chispas provocadas por el hombre en los campamentos de personas sin hogar, los cigarrillos desechados y las líneas eléctricas caídas encienden fácilmente los incendios forestales, mientras que los incendios forestales que comienzan por causas naturales como los rayos saltan fácilmente a las zonas residenciales y se convierten en conflagraciones urbanas.

El patrón de desarrollo residencial que ha producido estas interfaces no se limita al sur de California. En 2018, el incendio forestal de Camp Fire en el condado rural de Butte, en el norte de California, comenzó como un fuego provocado por el hombre, pero terminó matando a docenas y desplazando a miles porque pueblos como Paradise estaban tallados en el paisaje y colindaban directamente con los bosques.

Las personas deben ser responsables de los errores que cometen en la gestión forestal, las emisiones climáticas o el comportamiento imprudente con objetos inflamables. Pero los peligros del entorno construido de California no son culpa de nadie, o al menos de nadie que siga vivo. Muchas de las interfaces urbano-forestales del estado son el resultado de desarrollos residenciales que comenzaron en el siglo XIX o la primera mitad del XX.

Este es el polvorín que heredamos. Y esta no será la última vez que veamos arder Los Ángeles.

Referencias

Davis, M. (1998). Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster. New York: Metropolitan Books.

Didion, J. (1993). Slouching Towards Bethlehem. New York: Farrar, Straus and Giroux.