Por presuntos malos manejos de recursos y tratos, docentes exigen la renuncia de directora de Educación Especial

Trabajadoras de Educación Especial exigen la renuncia de Jeanine Hanan Zehenny, directora de dicho nivel educativo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), por presuntos malos manejos del presupuesto y tratos inadecuados del personal a su cargo.

Las docentes se inconformaron en las oficinas de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y posteriormente frente a la citada dependencia.

De acuerdo con las agraviadas, en un principio se les negó la salida de las instalaciones del organismo magisterial para ir a manifestarse a la SEP, indicándoles que había patrullas afuera de la misma y que “si el gobernador habla, quien sabe qué pase”.

Hanan Zehenny, indicaron las trabajadoras, arribó al cargo en el presente ciclo escolar, pero es abogada, por lo que desconoce los términos y necesidades del nivel de Educación Especial.

Además, señalan, se han brindado cursos y talleres a las y los docentes, sin que los ponentes cobren o si lo hacen sea el mínimo y sin embargo, obligan a las directoras a firmar documentos que indican que el pago fue por cantidades como 40 mil pesos, por lo cual varias han plasmado su rúbrica bajo protesta.

Aunado a ello, a las y los trabajadores no se les brindan las herramientas adecuadas para su labor, tales como pruebas psicológicas, mismas que no les han entregado en este año.

Otra situación que se suma es que la carga administrativa se ha elevado considerablemente y misma que es adicional a todo el trabajo en campo, que incluye traslados a comunidades lejanas, por lo que las jornadas son extenuantes.

Las y los trabajadores social y psicólogos de Educación Especial atienden a infantes con discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz y psicosocial, es decir que no ven, no escuchan, con esquizofrenia o síndrome de down, por citar algunos ejemplos.