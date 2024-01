Por naturales, verónicas y faroles de pie, la selección de candidatos en Morena

Si comparamos el proceso de selección de representantes de la coalición de Morena con las corridas de toros, vemos la aplicación de diversas suertes como las naturales, verónicas y faroles de pie.

El viernes pasado corrió como pólvora la versión de que la conductora de Quien es Quien es las Mentiras, Elizabeth García Vilchis, sería considerada en la encuesta de Morena para la candidatura a la alcaldía de Puebla, con el respaldo de la cúpula partidista. Sin embargo, fuentes confiables de la Ciudad de México negaron la especie, señalando que los únicos que aparecerán en la encuesta para la postulación son Alejandro Carvajal Hidalgo, Claudia Rivera Vivanco, José Chedraui Budib y Olivia Salomón Vivaldo.

Otros informantes sostienen que habría sido Alejandro Armenta Mier, candidato virtual de Regeneración Nacional a la gubernatura de Puebla, quien está proponiendo la inclusión de la vocera federal para que sea la tercera en discordia en la puja que encabezan Carvajal y Chedraui, con el propósito de que la nominación no quede en manos de este último.

De acuerdo con esa narrativa, Armenta prevé que su pasado en el PRI, sumado a los antecedentes del empresario de origen libanés como coordinador del comité de financiamiento del expresidente tricolor Enrique Peña Nieto, terminará por restar simpatías a su candidatura en la campaña por el gobierno de Puebla, por lo que necesita un perfil vinculado al obradorismo que fortalezca a Morena y a su proyecto gubernamental.

Anuncio sorpresivo

La selección de candidato a la alcaldía de Puebla se ha convertido en un foco rojo para Morena a nivel nacional, por las expresiones de rechazo que lanzó la base obradorista contra la participación de José Chedraui Budib, en una marcha realizada en la capital del estado el 7 de enero pasado.

La inconformidad la encabezan cuatro aspirantes: Claudia Rivera Vivanco, Alejandro Carvajal Hidalgo, Elisa Molina Rivera y Rafael Ramírez Hernández, mientras Gabriel Biestro Medinilla, Antonio López Ruiz, Leobardo Rodríguez Juárez, Nora Merino Escamilla e Iván Herrera Villagómez han avalado la presencia del empresario y, en el caso de los tres últimos, incluso declinaron a su favor desde el 5 de enero.

Para enviar un mensaje de unidad y conciliación, Armenta convocó el viernes 19 de enero a los dos bandos de contendientes a una reunión en un restaurante ubicado al sur de la capital.

Mientras se desarrollaba el cónclave a puerta cerrada, un periodista afirmó en la red social X, antes twitter, que García Vilchis sería considerada en la encuesta de Morena para la coordinación de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación Pública en la capital poblana, el cargo que es la antesala del abanderamiento a la presidencia municipal de la Angelópolis.

La versión la respaldaron de inmediato otros usuarios de X, quienes agregaron que la conductora cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional de Morena y de su jefe, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa lógica, fuentes cercanas a Liz Vilchis confiaron a esta casa editorial que ella no se había registrado como aspirante a la coordinación de los comités de defensa, pero que sí estaba siendo propuesta por el partido para ser incluida en la encuesta, pero no dijeron más.

A las 16:33 del mismo viernes, uno de los principales aspirantes a la candidatura a alcalde por Morena, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, saludo la eventual incorporación de la titular de Quien es Quien en las Mentiras, en la disputa por la postulación:

“Celebro la inclusión de un perfil de izquierda en la encuesta interna de Morena para el municipio de Puebla. @_LizVilchis es un perfil obradorista, comprometida con las causas de la Cuarta Transformación. ¡Enhorabuena!”

“No hay apoyo presidencial”, dicen

Sin embargo, otras fuentes consultadas por La Jornada de Oriente aseveraron que la cercanía entre Armenta y García Vilchis y la presunta postulación de la segunda no obedece a una línea que provenga ni de la presidencia del país ni de la dirigencia nacional de Morena.

A nivel local, se estima que la apuesta del senador y candidato virtual a gobernador es intentar posicionarla en el estado, para generar la percepción de que la candidatura a la alcaldía se debate entre obradoristas, por lo que no existe cabida para el proyecto de José Chedraui.

En caso de que el partido guinda acepte incorporarla en la encuesta por las gestiones de Armenta, la funcionaria federal sería la apuesta del senador para la capital poblana, aseguró uno de los informantes.

En tanto, algunos obradoristas ven con recelo la participación de García Vilchis en el estudio de opinión, porque temen que divida la intención de voto que tienen otros perfiles afines a Morena, como Claudia Rivera y Alejandro Carvajal, situación que al final –desde su punto de vista– favorecería a José Chedraui.

Al cuestionarles los motivos por los cuales no emitieron postura sobre la incorporación de la vocera en la encuesta, explicaron que se debió a que no sería bien visto en la 4T criticar a la persona que es conocida a nivel nacional por defender a López Obrador de las críticas de los medios de comunicación.

Mano a mano

García Vilchis no figuraba como aspirante en el proceso electoral de este año hasta que Armenta pidió no perderla de vista, durante una conferencia de prensa el lunes 27 de noviembre de 2023.

“El sábado estuvo con nosotros Elizabeth Vilchis, es poblana, una mujer muy querida por la población, así que no la pierdan de vista, ahí no más se las dejo”, expresó el también senador de la República.

Armenta realizó la declaración justo una semana después de que José Chedraui dio a conocer que solicitó a Morena el registro como aspirante.

El respaldo de Armenta no se quedó en una declaración, ya que invitó a García Vilchis a una gira por Chignahuapan el 10 de diciembre, para la toma de protesta de comités de defensa de la Cuarta Transformación (4T).

El senador informó en redes sociales la presencia de la titular de la sección Quién es Quién en las Mentiras desde el inicio del viaje en Puebla capital, material que diversos medios de comunicación difundieron en el mismo sentido que Armenta: destacando la presencia de la conductora.

Ni el toro ni el torero

En tanto, Integrantes de Unidad Obradorista de la 4T Puebla advirtieron que Morena se encuentra en riesgo de fracturarse, por la infiltración de aspirantes que provienen del PRIAN con “viejas prácticas clientelares”. En un pronunciamiento respaldado por el diputado federal Alejandro Carvajal, el ex secretario de Gobernación David Méndez, la regidora Elisa Molina y el funcionario federal Rene Sánchez, demandaron a la dirigencia nacional y local vigilar que los candidatos de la elección de este año cumplan con la máxima de “no mentir, no robar y no traicionar”.

A nivel nacional, el pasado viernes también, Militantes de Morena pidieron “extremar la transparencia” en la selección de candidaturas para las próximas elecciones, respetar los resultados de las encuestas y difundirlos “sin mayores dilaciones”, así como aplicar “criterios razonables” para admitir candidatos externos.

En una declaración, Héctor Vasconcelos, Armando Bartra, Sabina Berman, Javier González Garza y Paco Ignacio Taibo II, entre otros firmantes, señalaron que al margen del valor o la eficacia de las encuestas, ese es el procedimiento acordado para las candidaturas.

“Diversos sectores de Morena están manifestando inquietud por los aplazamientos injustificados de los resultados y, particularmente, por la repetición del ejercicio sin fundamentos válidos”, añadió el comunicado.

Es así que en todo este lance de Morena Puebla, todo ha quedado en estocada por cornada: ni el toro ni el torero se deben nada. Por ahora.