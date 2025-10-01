Por motivos de salud y no por malos manejos, renuncia subsecretario de Egresos: Finanzas

Por motivos de salud y no por malos manejos del recurso público, Víctor Hugo Domínguez Amado renunció a la Subsecretaría de Egresos del estado, confirmó este martes Josefina Morales Guerrero, titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado de Puebla.

Su lugar fue ocupado por Daniela Stephanie Pérez Calderón, quien se venía desempeñando como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se maneja la nómina más grande del estado.

En entrevista, Morales Guerrero indicó que el cambio se dio de manera inmediata para no dejar un vacío, pues la dependencia está inmersa en la preparación del proyecto de presupuesto 2026.

“Efectivamente ya hubo una modificación, la persona que estaba a cargo de la Subsecretaría de Egresos, el licenciado Hugo, por motivos de salud le pidió al señor gobernador fuera relevado”, explicó la funcionaria, tras especulaciones.

La nueva subsecretaria, la maestra Daniela Stephanie Pérez Calderón, es una colaboradora cercana al actual gobernador Alejandro Armenta, con quien trabajó en el Senado de la República.

“Estuvo en el Senado con el señor gobernador. Entonces se está incorporando y bueno, pues no da tiempo de que haya un espacio, estamos preparando justo el proyecto 2026 y de lleno estamos ya metidos en el tema”, precisó Morales Guerrero.

Víctor Hugo Domínguez Amado, el subsecretario saliente, era considerado un hombre de confianza, influyente en el gabinete y muy cercano al gobernador Alejandro Armenta Mier, con quien colaboró administrando los recursos y gastos de su campaña.

Además de su reciente cargo en Finanzas, Domínguez Amado fue militante del PRI y excandidato del partido tricolor a la presidencia municipal de Acajete. También es conocido como empresario transportista de la empresa Autobuses Coordinados S.A. de C.V.

Entre las tareas de alto perfil que tuvo a su cargo Domínguez Amado estuvo la planificación técnica de la terminación de la Asociación Público Privada del Museo Internacional Barroco (MIB), un proceso que la actual administración ha destacado como uno de sus principales logros financieros al dar por concluido el esquema de deuda heredado por gobiernos anteriores.

A pesar del cambio en la subsecretaría, Josefina Morales aseguró que la gente clave, como directores y titulares de unidad, permanece en sus puestos y que la dependencia sigue trabajando en el compromiso de generar resultados y mantener unas finanzas sanas y estables.

Hay ahorro en la compra de calzado escolar a cooperativa

A pregunta expresa sobre el costo del calzado escolar que adquirió el gobierno anterior, la secretaria Morales Guerrero -quien también fue funcionaria en la administración pasada-, mencionó que el par de zapatos costó 271 pesos.

Señaló que para determinar el costo exacto se deben realizar diversos cálculos, considerando los contratos abiertos que estiman un máximo y un mínimo, además de especificar si el precio era con o sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Mientras que el costo del calzado adquirido por el gobierno de Alejandro Armenta a la cooperativa de talleres de zapatos artesanal de Tehuacán y Tepeyahualco fue de 185 pesos.

Sin embargo, aclaró que este último precio no incluye los costos por traslado ni distribución en los más de 14 mil escuelas de nivel básico en la entidad.

Lo anterior, durante la presentación que realizó el gobierno del estado de Puebla del impulso a la elaboración de calzado en la entidad, con la creación de la primera cooperativa conformado por empresarios y artesanos de 20 talleres.

Leer más: Gobierno de Puebla buscará restringir el contrabando de calzado chino para proteger la industria local