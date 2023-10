Por mecanismos como el procedimiento abreviado, entran y salen de las cárceles de Puebla el mismo número de personas

En Puebla, el número de presuntos delincuentes que cada mes ingresan a las cárceles, es el mismo que las abandona, por factores como una detención que la policía no realizó adecuadamente, porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no acreditó correctamente que la persona debe estar en prisión o porque las medidas cautelares del nuevo Sistema Penal Acusatorio lo permiten o por un procedimiento abreviado –un mecanismo para no llegar a un juicio.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación federal, hay un promedio de 350 ingresos mensuales a los reclusorios poblanos, cifra que es prácticamente similar a los egresos.

De hecho, de cada 10 detenidos que son presentados ante un juez y pisan la cárcel, dos pueden quedar en libertad porque el juez decretó un auto de no vinculación a proceso, cuatro más porque las medidas cautelares así lo permiten, tres más no pisan la cárcel porque llegaron a un acuerdo reparatorio y solo uno es el que transita por un juicio hasta alcanzar una sentencia, de acuerdo con José Alfredo Arroyo Razo, quién es doctor en Derecho, catedrático e investigador de la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

La premisa expuesta por el experto coincide con la dada a conocer en 2021 por The World Justice Project (Proyecto de Justicia, WJP), por sus siglas en inglés, que estableció que solo 24 por ciento de las detenciones derivan en una sentencia condenatoria y únicamente 9 por ciento llegan a un juicio oral.

De acuerdo con el Cuaderno de Información Penitenciaria de la Segob, que tiene datos disponibles desde mayo de 2022 hasta julio de este año, el promedio de ingresos mensuales a las cárceles de Puebla es de 350 presuntos delincuentes; sin embargo, la misma cifra de personas es la que sale, también cada mes.

En tanto, la Policía de la capital del estado reportó 341.7 detenciones al mes, las cuales coinciden con la cifra de ingresos a los penales de la entidad. El resto corresponde a detenciones de cuerpos de seguridad del interior del estado, los cuales son mínimos.

¿Qué pasa después de la detención?

Para dimensionar lo que ocurre en las detenciones, se citan en este texto cifras de la Policía de la capital del estado que es la más representativa, las cuales apuntan que de octubre de 2021 al 28 de agosto de este año, esta corporación realizó un total de 10 mil 084 detenciones de presuntos delincuentes, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De esa cifra, un total de 7 mil 519 presuntos maleantes fueron remitidos al ministerio público del fuero común, lo que equivale al 74.56 por ciento del total, mientras que mil 929 fueron remitidos al juez calificador; 334 al ministerio público federal y 302 a adolescentes.

De esta información se desprende que en ese periodo hubo 341.7 detenciones y remisiones de la policía municipal en promedio cada mes, cifra que coincide con los más de 300 ingresos al penal de San Miguel que cada mes se registraron en ese periodo de tiempo.

Lo anterior evidencia que la mayor parte de las detenciones hechas por la Policía municipal de Puebla derivan en una propuesta por parte del ministerio público de ejercicio de la acción penal y posteriormente en prisión preventiva.

Falta capacitación a las policías

En opinión de José Alfredo Arroyo Razo, doctor en Derecho, catedrático e investigador de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, las detenciones incorrectas o no apegadas a derecho, es una de las causas del porque un imputado logra su libertad después de que fue presentado ante un juez, por lo que indicó que es necesario que tengan una mayor capacitación.

Abundó que, aunque la mayoría de las aprehensiones sí están apegadas a Derecho, es decir, el juez considera que estuvieron bien hecha, hay muchos casos en las que ocurre lo contrario y hay errores, por ejemplo, cuando el agente de seguridad pública no tiene claro el concepto de justificar el “acto de molestia”, que es cuando se revisa un vehículo, o cuando se realizan revisiones corporales.

La FGE necesita argumentar mejor los delitos que imputa

El especialista indicó que es necesario que la FGE también acredite de mejor forma porque es necesario que un presunto delincuente permanezca en prisión, bajo los siguientes principios: el primero es que puede hacer daño a la víctima, que puede obstaculizar un procedimiento penal, haya un riesgo de sustracción o que representa un peligro para la sociedad.

En caso contrario, los jueces colocan a la libertad como “un derecho sustantivo” y privilegian el principio de “derecho a la libertad democrático”, lo que quiere decir que si una persona no amerita estar en la cárcel por algún delito de alto impacto como secuestro, homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército u otro similar, entonces debe seguir en libertad su vida productiva.

De hecho mencionó que en salas de plenos de la región centro-norte del Poder Judicial de la Federación (PJF) es muy poco usual que se recurra a la prisión preventiva obligada por ley sino más bien a las medidas cautelares que permiten su libertad.

“Una parte en donde el gobierno y la sociedad no han sido vinculados, es en la cultura de la legalidad. Pienso que el Estado de Derecho puede mejorar cuando el Estado genere las campañas informativas de qué es y cómo funciona el Sistema Penal Acusatorio, ¿qué es una detención? ¿qué son las salidas alternas? ¿cuáles son los delitos? Cuando esto se logre permear, la sociedad va a tener la percepción de que lo que está ocurriendo es lo que la norma penal y procesal establece y entonces se va a eliminar el concepto de que todo es impunidad, porque la sociedad tiene la percepción de que alguien es detenido necesariamente tiene que estar en prisión y no es así pues hay otros mecanismos alternativos”, comentó.

La puerta giratoria en el proceso judicial

Según los datos obtenidos, la mayor parte de las liberaciones de presuntos delincuentes en Puebla se da en el proceso judicial pese a haber sido vinculados a proceso.

Según el WJP en 2019 un total de 73 mil 198 causas penales fueron concluidas en los juzgados de control en todo el país, de las cuales solo 9.8 por ciento derivó en la apertura de un juicio oral.

De las más de 73 mil 198 causas penales concluidas únicamente el 24.5 por ciento terminó en sentencia condenatoria, solución que forma parte de las diferentes formas procedimiento abreviado.

El 18.8 por ciento se resolvió por soluciones alternas; el 13.5 por ciento por suspensión provicional del proceso; el 5.3 por ciento por acuerdo reparatorio; el 8.2 por ciento por sobreseimiento y el 38.4 por ciento por otro tipo de conclusión, no especificada.

El WJP subraya que el procedimiento abreviado es una salida con diferencias importantes respecto a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del proceso, debido a que en primer término, al aceptar su responsabilidad, la persona imputada renuncia a la posibilidad de un juicio oral, recibe una pena más baja y una sentencia condenatoria.

Este procedimiento aplica para delitos dolosos como también para personas con sentencias previas. En el segundo supuesto, puede implicar una reducción menor de la pena.

Según el estudio, a través de estas salidas en un proceso judicial se logra la despresurización de las cárceles mexicanas -como la de San Miguel en Puebla capital- y en el aumento de personas que, estando en prisión, reconocen su responsabilidad de los hechos por los que se les acusa, que es uno de los propósitos del modelo de justicia penal acusatorio, ya que este modelo privilegia el uso de soluciones alternas para resolver controversias sencillas y relega a prisión los asuntos de mayor impacto social.

Al respecto destaca que de 2014 a 2019 la población penitenciaria en todo el país se redujo en un 54.01 por ciento.

Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la Universidad Iberoamericana de Puebla, subrayó que pudiera resultar muy alta la cantidad de personas liberadas durante la etapa judicialización del proceso, sin embargo, el procedimiento abreviado y las medidas reparatorias están consideradas como parte del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Asimismo, sostuvo que la liberación de personas a través de estos mecanismos no necesariamente implica que haya casos de corrupción en el Poder Judicial, ya que el sistema está diseñado para despresurizar las cárceles

“La prisión preventiva debe ser la última medida a imponer y debe ser excepcional. En una sentencia de la Corte Interamericana contra México por el caso García Rodríguez se establece que México tiene un problema de violación de derechos por tener este regimen de privación de la libertad automática por un delito”, destacó.

