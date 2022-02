Por mandato judicial, Semarnat echará abajo permiso de la CFE para subestación en Cuetzalan

En acato a un mandato del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) echará abajo el permiso que la propia dependencia otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo el proyecto de instalación de una subestación en Cuetzalan del Progreso que atenta contra el medio ambiente.

Leonardo Durán, miembro del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), explicó ayer por la noche en entrevista telefónica, que el pasado viernes hubo en ese municipio de la Sierra Norte de Puebla una reunión de integrantes de ese organismo, representantes de las comunidades indígenas, funcionarios de la Semarnat -encabezados por la titular de la institución, María Luisa Albores- y personal de la CFE.

En el cónclave, se informó que la Semarnat hará efectiva la orden del Poder Judicial federal para eliminar el permiso que la misma dependencia concedió a la CFE en 2016, a fin de construir la subestación. La sentencia favorable a los pueblos cuetzaltecos también indica realizar una consulta sobre el proyecto de subestación para líneas de alta tensión Cuetzalan, Ayotoxco, entronque Teziutlán, Papantla, Tajin II, que pretende la CFE y al cual se oponen las comunidades de la región porque viola los lineamientos del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan.

Leonardo Durán explicó que la supresión de la anuencia implica que si la CFE sigue interesada en el proyecto, tendrá que reponer el proceso legal, es decir, presentar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que no sea violatoria del Ordenamiento Territorial de Cuetzalan, lo cual es muy difícil, por no decir imposible, si se respeta la norma. En el supuesto, la consulta resultaría innecesaria porque no había materia sobre la cual definir.

No obstante, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, advirtió que si la consulta se tiene que realizar, lo mejor sería que no estuviera solo enfocada en el proyecto de subestación que pretende la CFE, sino en un ejercicio más profundo de reflexión de los pueblos de la zona, sobre la manera en que quieren cuidar y aprovechar sus recursos.

Durán enfatizó que los integrantes del Cotic y los representantes de los pueblos de Cuetzalan reconocen la buena fe, tanto de la nueva gestión de la Semarnat, como de la CFE, al frente de la cual se encuentra Manuel Bartlett Díaz.

Sin embargo, señaló que ante el posible interés de la CFE de insistir en el proyecto, presentar la MIA y tener un diálogo permanente con los pueblos de la región, se ha dejado claro a los funcionarios de la paraestatal la necesidad de que ésta primero acepte la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por los actos de presión, persecución, represión y hasta criminalización que emprendió durante la gestión del priista Enrique Ochoa Reza en contra de los opositores del proyecto de subestación y en particular de cuatro integrantes del Cotic a quienes buscó fincar responsabilidades penales.

La recomendación de la CNDH establece entre otros puntos, que la CFE pida una disculpa pública a los agraviados y borre sus nombres de los buscadores en internet donde se les criminaliza, afectándolos en su prestigio.