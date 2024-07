Por mal estado de obras director del área comparecerá ante cabildo de Tehuacán

Ante las fallas que han quedado en evidencia en obras recién hechas en Tehuacán se llamará a comparecer al director de Obras Públicas, Emmanuel Vázquez León, adelantó el secretario general del ayuntamiento Edgar Fidel Cruz Trujillo, pero reconoció que el cabildo no fija aun la fecha para esa comparecencia.

Las lluvias recientes en este municipio pusieron en evidencia la mala calidad de las obras que se realizaron reciente en el municipio, los adoquines prácticamente se salieron de su lugar en calles como la 5 Norte e Ignacio Zaragoza; en otros más la inundación es otra señal de que el trabajo se hizo mal, así como las alcantarillas que fueron rebasadas con precipitaciones pluviales que en esta ciudad han sido constantes, pero no abundantes, pese a lo cual las obras no aguantaron.

El descontento ciudadano por esos problemas en las obras se ha hecho notar, sobre todo a través de redes sociales donde se exhiben las imágenes del mal estado de las calles, algunas de las cuales no tienen ni dos meses de haberse entregado.

Por todo lo anterior, el secretario explicó que el director tendrá que comparecer para explicar cuáles son las acciones que sigue ese departamento para garantizar que los trabajos se reparen, puesto que no es posible que se queden en esas condiciones, asimismo la idea es saber cuál es el origen de esos problemas.

La comparecencia del director todavía no tiene fecha, ya que el asunto se trató en el cabildo reciente como parte de los asuntos generales, de modo que se espera que en próximos días se defina el día en que Emmanuel Vázquez tenga que presentarse ante el cabildo para dar todas las explicaciones.

Se calcula que, por lo menos, seis obras presentan desperfectos, al parecer no todas fueron realizadas por la misma empresa, pero es un tema que tendrá que aclarar el director ya que es a su departamento al que le corresponde no solo definir la licitación sino también dar seguimiento a los trabajos ya no recibirlos hasta que se tenga la certeza de que fue un proyecto bien realizado.

Toda empresa constructora debe dejar al ayuntamiento una fianza económica por los vicios ocultos que pueda presentar el trabajo realizado, de modo que Emmanuel Vázquez también deberá explicar en su comparecencia a cuánto ascienden esos montos por cada obra y si ya se están haciendo efectivas esas fianzas.

Entre las obras afectadas se encuentran la de la 5 Norte, la de la colonia Ignacio Zaragoza, la ubicada en la 16 Poniente, así como la de la 4 Norte y la de la 7 Poniente, pero todavía podrían sumarse más ya que hay otras que siguen en proceso de construcción y de acuerdo con el pronóstico climatológico las lluvias continuarán en los próximos días.

