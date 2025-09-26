Por lluvias, resultan afectadas tres escuelas en Coronango y Tecuanipan: SEP

La Secretaría de Educación Pública del estado (SEP) informó que tres escuelas de la zona metropolitana de Puebla fueron afectadas por las intensas lluvias de los últimos días en la región.

Así lo dio a conocer el titular Manuel Viveros Narciso, quien precisó que las escuelas se ubican en la comunidad de San Francisco Ocotlán, que se ubica en Coronango; así como Tlaltenango y San Jerónimo Tecuanipan, siendo atendida la situación de inmediato.

El funcionario aseguró que los alumnos de las instituciones afectadas continuaron con sus actividades académicas, luego de afirmar que la atención se brindó oportunamente conforme a las instrucciones dadas por la SEP.

Las escuelas damnificadas corresponden a los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

El funcionario estatal enfatizó que la dependencia se encuentra atenta a los reportes que se reciben a través de su estructura para poder actuar de manera inmediata.

“Estamos atentos, atendiendo en lo general los reportes que nos llegan a través de nuestra estructura, de inmediato hacemos la parte que nos corresponde”, aseveró.

En el caso de San Francisco Ocotlán, precisó que hubo daños en un preescolar, así como en la escuela primaria “Mariano Abasolo”, donde los padres de familia y autoridades acudieron a realizar limpieza de las aulas que fueron inundadas de agua y lodo.

No es la primera vez que ocurre esta problemática, todos los años se registra este problema con el colapso del sistema de drenaje municipal.

En otras ocasiones, los alumnos han quedado atrapados dentro de los salones.