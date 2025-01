Por inseguridad y mal servicio de transporte, 40 casas están abandonadas en Galaxias Almecatla

Por inseguridad, deficiente transporte público y fallas en la construcción que ocasionan que el drenaje de los inmuebles se bote, es que alrededor de 40 viviendas se encuentren abandonadas en Galaxias Almecatla, conjunto habitacional que se encuentra en el municipio de Cuautlancingo.

Para llegar por la autopista Puebla-México, se toma la lateral a la altura de la unidad habitacional Volkswagen 1 e inmediatamente un retorno a la derecha, después se siguen las calles Munich y Besana hasta encontrar la avenida Gran Vía, la cual lleva hasta la “estrella”, una figura de metal colocada por la constructora Sare y que simboliza al fraccionamiento.

Hacer ese tramo de noche o madrugada representa un gran peligro, por la falta de alumbrado público en la mayor parte, situación que es aprovechada por asaltantes en motocicleta.

Aún en la entrada principal del fraccionamiento, que es altamente concurrida y cuenta con gran cantidad de comercios, hay viviendas desocupadas, algunas con cartulinas en las que se exhiben números telefónicos para que la gente que tenga algún asunto con los inmuebles, los cuales están deshabitados, con maleza crecida y basura, se comuniquen.

En un recorrido por el fraccionamiento se observó que hay calles en donde de 26 casas construidas, hasta 30.7 por ciento, es decir ocho, se encuentran abandonadas, con maleza creciendo en su interior y con automóviles parcialmente desvalijados que ahí fueron olvidados.

Tal es el caso de la avenida Rioja donde, de acuerdo al relato de vecinos entrevistados por La Jornada de Oriente (los cuales en su mayoría se muestran desconfiados y prefieren mantener sus nombres y rostros en el anonimato), entre los factores que han orillado a la gente a dejar de vivir ahí, es que solo la ruta 22 ofrece transporte y las unidades urvan no solo tardan hasta media hora o 40 minutos en pasar, sino que su derrotero es tan largo que para llegar al centro de la ciudad de Puebla tardan alrededor de 1 hora con 20 minutos.

Con cierta resignación y molestia, relatan que fueron engañados por la constructora Sare, pues inicialmente no tuvieron problemas con los traslados porque la desarrolladora financiaba parte de la operación de una ruta de microbuses de Xoxtla para que también prestará el servicio en Galaxias Almecatla, pero en cuanto vendió todas las casas, dejó de pagar y los habitantes quedaron dependiendo totalmente de la ruta 22, la cual se opone al ingreso de otras líneas y a aumentar su flotilla.

Derivado de ello, taxis colectivos pirata comenzaron a operar y a diario recorren las calles del fraccionamiento, ofrecen el servicio a un costo de 6 pesos y llegan hasta la autopista, donde las personas tienen que abordar otra ruta para llegar a su destino; los habitantes indican que estos vehículos también llegan a suturarse, pero refieren que son un mal necesario.

Esto eleva el gasto de las familias en transporte, por lo que prefieren migrar a otras zonas de la entidad con mejor conectividad.

También pasa que gente de otras entidades adquirió su vivienda en ese fraccionamiento, pero no las ocupa.

Las casas que están sin habitar se han convertido en nido de delincuentes, los cuales se han dedicado sobre todo al robo de casa habitación y al de autopartes, aunque hay quienes comentan que en algún momento también hubo delincuencia organizada, lo que a su vez da pie a que por temor la gente no quiera vivir ahí.

Los habitantes han tenido que autoprotegerse, con rejas para cercar el estacionamiento de sus casas, la mayoría tienen barrotes en las ventanas y en algunos casos han elevado o construido bardas, colocado portones y cámaras de vigilancia para blindarse todavía más.

“Las casas olvidadas por sus dueños son habitadas por personas que no les dan el uso que deberían de ser y se dedican a cosas ilícitas, al final ya te cuidas de todo mundo y por esas personas tienes que a asegurar tus viviendas con protecciones, con cuidados que ya no tienes la tranquilidad de dejar su casa a solas porque no sabes en qué momento se van a meter a abrir y te van a robar el patrimonio de muchos años”, comentó “Juan”, vecino del lugar.

Además no hay vigilancia policiaca, si una patrulla hace rondín a la semana, es mucho, añaden los habitantes, mismos que se han organizado entre ellos para quitar la maleza de los espacios verdes para que no se escondan ahí los delincuentes, y hasta para colocar o reparar lámparas de alumbrado público, a fin de que las calles no estén oscuras.

A todo lo anterior se suma que hay casas cuyo drenaje colapsa porque se inunda la calle sobre la cual fueron construidas.

Tal es el caso de la avenida Rioja, que está en bajada y las casas que se encuentran al final de la misma suelen tener problemas en la temporada de lluvias porque el agua se estanque y sale por sus drenajes.

Ahí son cuatro las afectadas y abandonadas, es frecuente que sean invadidas u ocupadas por delincuentes.Los vecinos añaden que al fraccionamiento está creciendo, mientras los servicios son más deficientes.