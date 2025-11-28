Por indicaciones de Sheinbaum, la SEP revisará amparos de la UPN contra periodistas en Puebla

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre los amparos promovidos por directivos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Puebla en contra de periodistas y medios de comunicación —entre ellos La Jornada de Oriente, Ángulo 7, Mundo Nuestro y e-consulta—, a los que se les acusa de afectar la “honorabilidad” (sic) de funcionarios al publicar denuncias relacionadas con presuntas asignaciones discrecionales de plazas académicas.
El caso fue planteado directamente por la periodista Tania Damián, directora de Ángulo 7, uno de los medios incluidos en las demandas, quien explicó que el Juzgado Sexto de Distrito otorgó una suspensión provisional que impide a los medios mencionados continuar informando sobre el tema, a pesar de que las publicaciones se basaron en una conferencia de prensa donde una docente denunció irregularidades en la entrega de plazas.
Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno es respetuoso de la libertad de expresión y que ese principio debe mantenerse sin restricciones: “Yo estoy en favor de la libertad de expresión, y hay que sostenerla, apoyarla en todos los sentidos”, aseveró.
La presidenta anunció que pidió al secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado, revisar el caso y coordinarse con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para conocer el contexto de las denuncias y el uso del juicio de amparo por parte de funcionarios de la UPN.
“Vamos a pedirle a Mario Delgado que revise esta situación… No debe haber venta de plazas de ningún tipo. Entonces, vamos a ver si esta es la situación”, dijo la mandataria.
La suspensión provisional otorgada por el Juez Sexto de Distrito sería revisada en próximos días para determinar si se concede o no la suspensión definitiva, lo que podría mantener las restricciones a los medios involucrados.
El caso ya ha generado posicionamientos públicos, entre ellos el del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), que consideró los amparos como un intento de censura judicial que vulnera el derecho a la información y la libertad de prensa. El organismo denunció además que la acción legal se presenta en un contexto de señalamientos sobre presuntas plazas entregadas sin concurso interno ni exámenes de oposición.