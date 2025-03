Por impunidad en delitos contra mujeres, Colectivo Feminista Radical incendia ventanas de fiscalía especializada

Unánime hartazgo por la impunidad que persiste en casos donde mujeres fueron asesinadas o violentadas mostraron centenares de asistentes a la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, convocada por el Colectivo Feminista Radical.

Te recomendamos: Alto a la explotación y violencia hacia la mujer, exigen en marcha del Colectivo Feminista Radical

El contingente, encabezado por familiares de víctimas de feminicidio, llegó hasta Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, donde reprocharon que el Estado sea incapaz de investigar y sancionar a responsables de la violencia hacia la población femenina.

El “bloque negro” de mujeres que coordinó la manifestación, en señal de protesta por la inacción de las autoridades, lanzó huevos contra el inmueble de la fiscalía, encendió fuego a las ventanas, quebró los cristales de las mismas y logró tumbar una cámara de videovigilancia.

“Fuimos todas, fuimos todas”, gritaron al unísono cuando lograron dejar huella de la inconformidad en la fachada del lugar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) más tarde informó que –presuntamente– ardió documentación relacionada con casos que atiende, aunque esto evidenciaría una total falta de previsión y fallas en el resguardo de papeles, considerando que con antelación se anunció que la marcha llegaría hasta la 10 Oriente, donde se ubica la fiscalía especializada.

También es importante mencionar que desde el segundo semestre de 2024 y hasta la fecha, la FGE no ha informado de más sentencias contra feminicidas.

En tanto, durante el trayecto, es decir de las oficinas centrales de la FGE, en la 31 oriente, hasta la fiscalía especializada, las integrantes del bloque negro también lograron romper algunos cristales de paraderos del metrobus y realizar pintas.

El numeroso contingente estuvo acompañado principalmente de policías del sexo femenino, mismas que no entraron en conflicto con las asistentes a la marcha.

La protesta fue catártica para cientos de participantes que decidieron llevar lonas, pancartas y copias con nombre y rostro de los agresores, las cuales portaron a lo largo del recorrido o pegaron en las estaciones de RUTA y en la misma fiscalía especializada.

Otras más alzaron la voz para contar sus experiencias con hombres violentadores o acosadores y para pedir ayuda, pues varias dijeron temer por su vida y hasta la de sus hijos.

“Después de mucho tiempo y de mucho maltrato emocional mi maestro me ofreció un método de actuación, que estaba basado en tocar mi zona íntima. Según él, solo así yo iba a poder ser buena actriz. Las condiciones eran que yo no tenía que contarle a nadie porque si no, me iban a quitar mi beca. Cuando yo le conté todo al director, me dijo que era mi culpa, que yo lo provoqué”, relató una joven.

Mientras que algunas portaron carteles de todos los tamaños con leyendas como “te molesta más una mujer luchando que un hombre acosando”, “por todas las que un día nos despertamos sintiéndonos sucias”, “algo va mal si odias más a las feministas que a los violadores” y “todas las madres merecen ver a sus hijas volver”, entre otras.

El Colectivo Feminista Radical también realizó un pronunciamiento exigiendo a las autoridades de los tres niveles frenar la explotación de las mujeres.

“Las feministas radicales, autónomas, anarquistas y anticapitalistas volvemos a tomar las calles para gritar nuestra existencia, denunciar todos los actos de explotación y de violencia que experimentamos día a día por ser mujeres y afrontar a la cara de los culpables, patriarcas y capitalistas que perpetúan y se benefician de estos sistemas de muerte. Somos mujeres de todas las edades y oficios, quienes compartimos la experiencia de vivir en este país feminicida, marcado por la narcopolítica y el neoliberalismo”.

La marcha, que ayer comenzó a las 2:15 de la tarde, culminó cerca de las 17 horas, sin que se registraran detenciones o altercados entre policías y las asistentes.

Cuando estas últimas se retiraron de la fiscalía especializada, bomberos acudieron a sofocar lo poco que quedaba de las llamas que las integrantes de colectivo lograron encender.

A simple vista no se observó que hubiera ardido la documentación que comentó la Fiscalía General del Estado.

Te puede interesar: No condenar las historias de las mujeres no localizadas pide el Colectivo Voz de los Desaparecidos

Puedes leer: Trabajadoras sexuales se suman a las marchas por el 8M; piden que su labor no sea considerada como una falta administrativa