Por frío, SEP suspende mañana clases presenciales en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental

Por la entrada del Frente Frío número 16, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) informó que habrá suspensión de clases este jueves 27 de noviembre, en 5 mil 836 escuelas ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental.

La recomendación fue emitida por la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, ante el descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias en estas regiones de la entidad.

En un comunicado, la dependencia destacó que el propósito es salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de todas las instituciones de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria) media superior y superior.

La SEP precisó que otorgará el servicio educativo a 407 mil 20 alumnos, apoyados por 22 mil 245 docentes, que trabajarán a distancia con libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Los municipios de la Sierra Norte donde habrá suspensión son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec y San Felipe Tepatlán.

Además, de Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Mientras que de la Sierra Nororiental será en las localidades de Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Para el viernes 28 de noviembre, únicamente las y los estudiantes de educación media superior y superior se reincorporarán a clases presenciales en los centros educativos, en el horario habitual.

El gobierno del estado de Puebla destacó su compromiso de garantizar el derecho a la educación.

Por último, solicitó a las y los habitantes de las zonas antes señaladas, mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente, ante la posibilidad de nuevos fenómenos naturales.