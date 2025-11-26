Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasEstado

Por frío, SEP suspende mañana clases presenciales en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental

SEP suspende clases en 64 municipios por Frente Frío 16 para proteger a estudiantes ante bajas temperaturas y lluvias
SEP suspende clases en 64 municipios por Frente Frío 16 para proteger a estudiantes ante bajas temperaturas y lluvias
Yadira Llaven Anzures

Por la entrada del Frente Frío número 16, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) informó que habrá suspensión de clases este jueves 27 de noviembre, en 5 mil 836 escuelas ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental.

La recomendación fue emitida por la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, ante el descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias en estas regiones de la entidad.

En un comunicado, la dependencia destacó que el propósito es salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de todas las instituciones de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria) media superior y superior.

La SEP precisó que otorgará el servicio educativo a 407 mil 20 alumnos, apoyados por 22 mil 245 docentes, que trabajarán a distancia con libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Los municipios de la Sierra Norte donde habrá suspensión son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec y San Felipe Tepatlán.

Además, de Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Mientras que de la Sierra Nororiental será en las localidades de Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Para el viernes 28 de noviembre, únicamente las y los estudiantes de educación media superior y superior se reincorporarán a clases presenciales en los centros educativos, en el horario habitual.

El gobierno del estado de Puebla destacó su compromiso de garantizar el derecho a la educación.

Por último, solicitó a las y los habitantes de las zonas antes señaladas, mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente, ante la posibilidad de nuevos fenómenos naturales.

Temas

Más noticias

Nacional

Sheinbaum pide respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió sensibilidad, solidaridad y respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos...
Nacional

México, el tercer país con mayor cantidad de jets privados en el mundo: casi 2 mil

La Jornada -
México se encuentra entre los tres países con un mayor número de jets privados, con casi 2 mil, lo que refleja una industria que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:44

Fuertes vientos en Atlixco dejan secuelas; no hay lesionados

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Los intensos vientos registrados ayer lunes en éste municipio provocaron la caída de una gigante señalética vial en el bulevar Rafael Moreno Valle,...

Lluvia acumulada en el estado es de 845.9 mm, en lo que va del año, significa incremento de 12.6%; Atlangatepec registra temperatura de cero...

Guadalupe de La Luz Degante -
La precipitación acumulada en lo que va del presente año en el estado de Tlaxcala, es de 845.9 milímetros, lo que representa un incremento...

7 mil jubilados y pensionados del SNTE 51 recibirán alza salarial de 6% y 4% retroactivo

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Alrededor de 7 mil jubilados y pensionados de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibirán incremento salarial retroactivo...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025