Por falta de respeto, SCJN no está invitada a 108 aniversario de la Constitución: Sheinbaum

Debido a que el Poder Judicial no ha respetado a los otros poderes ni a la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo decidió no invitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, al acto por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

“La Corte no está invitada para mañana. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, señaló la mandataria en la mañanera de este martes ante pregunta sobre si si la ministra Piña estaba convocada al acto que se realizará mañana 5 de febrero en Querétaro.

Cuando se le insistió en cuál era la razón para no invitar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la jefa del Ejecutivo subrayó:

Por otro lado, la mandataria rechazó las voces en la oposición que han señalado que personas vinculadas a la 4T fueron los seleccionados en los procesos de elección de candidatos a la elección de cargos del Poder Judicial que se desarrollaron el domingo en las tómbolas de los comités de los dos poderes que decidieron continuar con el proceso.

“Son falsos (los señalamientos). Me llama la atención por qué no preguntan por qué cerró las puertas el Poder Judicial. Lo más preocupante es que el Poder Judicial renunció a la Constitución, eso es preocupante, que la Corte, que afortunadamente va a cambiar a partir del 1 de septiembre, no siguieron la Constitución”.