Por falta de pago paran trabajadores de empresa contratada en Hospital General de Zacatlán

Trabajadores de conserjería e intendencia del Hospital General de Zacatlán se encuentran en un paro indefinido de labores porque la empresa Limpieza General (LAMAP), a la que pertenecen y está contratada por el nosocomio, les adeuda un par de quincenas.

De acuerdo con los trabajadores, la compañía no ha cumplido con los pagos correspondientes ni ha ofrecido respuesta alguna a sus reclamos, situación que los llevó a suspender sus actividades en exigencia del pago inmediato de sus salarios y mejores condiciones laborales.

Los empleados señalaron que la empresa, contratada de forma externa, es responsable de mantener en condiciones óptimas los espacios hospitalarios; sin embargo, el incumplimiento en sus obligaciones salariales ha derivado en una crisis operativa y sanitaria que afecta directamente a las unidades médicas.

El personal ya había sido reprendido anteriormente por manifestarse debido a los mismos motivos, lo que evidencia un ambiente de presión laboral dentro del hospital.

Hasta el momento, LAMAP no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a los adeudos. En tanto, los trabajadores advirtieron que el paro se mantendrá de manera indefinida hasta que la empresa liquide los pagos pendientes y establezca garantías de cumplimiento puntual en el futuro.

