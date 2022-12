Por el Derecho al Ascenso

Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida… para no darme cuenta, en el momento de vivir, de que no había vivido.

Henry David Thoreau

Los dioses habitan en la montaña, no podemos verlos, pero si sentirlos. Las fuerzas que nos atraen a la cima son sus propias fuerzas. Los dioses nos prueban, nos atraen y nos alejan de la montaña como corrientes marinas que surcan en el viento. En ocasiones en pleno ascenso sentimos que hay manos que nos tiran hacia atrás, manos que no quieren que subamos; pero avanzamos. Cada uno de nuestros pasos dice quiénes somos, dice estamos aquí. Es el final del otoño y vamos a nuestra tercera intentona de cumbre en el Iztaccíhuatl. Ojalá los dioses quieran recibirnos esta vez.

Es la mañana del sábado, vamos a hacer la travesía en dos acercamientos. Por ello comenzamos a caminar temprano. Paramos en Paso de Cortés para registrar nuestro acceso al parque nacional. Dejamos los vehículos en el paraje de La Joya. Este intento nos obliga a comenzar el ascenso con equipo completo de campamento: sleeping, bajo sleeping y casa de campaña, eso suma más de cinco kilos a nuestra carga promedio.

Al filo de las 10 de la mañana empezamos a caminar, es una sensación confortable, estamos emocionados, hoy podemos que lograr nuestro objetivo. Avanzamos al Primer Portillo, nuestras fuerzas entran en contacto con la montaña, ya se siente la altura, pero hoy vamos a sobreponer la voluntad. Segundo Portillo, hacemos un breve descanso para hidratarnos. Tercer Portillo, nuestro avance es consistente, nuestra moral se mantiene alta, es bueno tener esta sensación de fortaleza, la montaña mental siempre es más alta que la física y su cima ha de ser la primera en alcanzarse.

Foto: Guillermo Rivera Ariza

Al filo de las 2 pm llegamos a la Cresta del Cuervo, estamos a escasos metros del Albergue de los 100; nuestro equipo se divide en dos; unos acampan ahí, René y yo, vamos hacia El Triángulo una zona donde acaparemos que se encuentra más allá del glaciar de La Panza. Ahí acamparemos para encaminarnos hacia la cumbre con las primeras luces del domingo.

Ya en el refugio de los 100 estamos a 4,700 msnm, nuestro avance es considerable, de frente tenemos la rampa para llegar a La Primera Rodilla. Un primer marcador que nos resulta significativo es alcanzar La Rodilla, si lo conseguimos, las probabilidades de llegar al Triángulo y conseguir hacer cumbre serán muy altas. Aunque nada es seguro en las montañas. Así que meditamos un instante, a nuestro lado el refugio y al frente esta imponente rampa de roca sólida ¿quién en su sano juicio aspira a remontar esta pendiente? Pero nosotros, queremos llegar a los dioses. Al pecho de nuestra diosa Iztaccíhuatl.

Nos alzamos con la tarde, el sol acompaña nuestros pasos desde albergue hasta la Cruz de Guadalajara; medio camino hasta la Rodilla. Nos cuesta el físico, pero pagamos con gusto el precio, allá arriba, más allá de las nubes habitan los dioses. Así que damos otro paso, otro más y en cada uno se nos revela quiénes somos, nuestros verdaderos nombres emergen de la montaña, somos parte de ella, la montaña está dentro de nosotros.

Foto: Guillermo Rivera Ariza

Al filo de las 3:30 de la tarde coronamos La Primera Rodilla, ya estamos arriba, esta es una ante-cumbre a 5,000 msnm y uno de nuestras travesías más duras dentro de la Iztaccíhuatl. Hay que seguir avanzando hacia la Peña Aguilera y de ahí al glaciar de la Panza. A partir de este punto hay que encramponarnos, cambiamos bastones por piolets y además hay que agregar capas de ropa, la temperatura rasga los -5° C. La montaña luce impresionante, el glaciar cubre de blanco nuestra vista, si, los dioses están de humor para recibirnos. La montaña se nos revela en toda su inmensidad, somos los únicos que la recorren, la vista es nuestra y nosotros somos de la montaña.

Las sensaciones son absolutas y profundas, el viento nos pega de frente en la cara, el hielo cruje debajo de las botas, el piolet está helado por la temperatura, cruzamos el glaciar, el sol ya va en declive hacia el ocaso y llevamos el tiempo contado, hay que remontar la peña del ombligo. En el camino, encontramos hielo negro, nunca lo había visto. El hielo negro es poco más que barro congelado que requiere una buena técnica para la travesía, los crampones no lo atraviesan y tienes la impresión de que tu paso es vulnerable. Para coronar la Peña del Ombligo hay que trepar hacia una arista, aunque parece una subida sencilla, sentimos miedo. Detrás de la arista sólo queda un voladero de al menos 500 metros de caída libre. Cada movimiento encierra la vida y la muerte.

Foto: Guillermo Rivera Ariza

El atardecer nos asalta en la última parte de la arista. Hemos conseguido nuestro segundo marcador, llegamos al triángulo. Atardece y las luces nos regalan un paisaje indescriptible, los dioses están en paz con nuestra presencia, esta es la comunión de dos hombres con la montaña, este es nuestro derecho al ascenso. El hecho de nunca haber pisado estos parajes, ni contemplado estos paisajes brinda un placer hasta ahora desconocido. Estamos por encima de los 5,100 msnm, la respiración es difícil, hay que permanecer concentrados. Debemos montar la tienda lo más pronto posible, la luz natural del día está por extinguirse, cada minuto es vital, vemos menos y además el frío arrecia.

Montamos nuestro campamento sobre una cuna de hielo, la nieve se ha endurecido con el viento, rondamos los -14°. Hace frío. Contemplamos las últimas luces y entramos a nuestro pequeño refugio, son las 19 horas del sábado, ahora viene lo más difícil, dormir en la montaña. Conforme cae la noche los vientos soplan con mayor vigor, en la tienda tratamos de dormir, revisamos nuestras provisiones, sentimos que la temperatura sigue bajando. Si las condiciones empeoran vamos a tener que bajar de la montaña en plena oscuridad. Pedimos a los dioses de la montaña, a la Iztaccíhuatl; pedimos permiso para pernoctar en paz.

Foto: Guillermo Rivera Ariza

Durante la noche la temperatura desciende hasta los -20° además la sensación térmica es mucho más fría; el viento no cede ante nuestra pequeña morada, pero nuestra morada y nuestra moral se mantienen firmes; no obstante, no conseguimos mantener el calor. Hacemos un par de operaciones: aislamos los sleepings con nuestros impermeables y vaciamos las mochilas para meter las piernas con todo y sleepings. Después de esto, parece que al fin podemos mantener el calor y aunque tratamos de descansar y de dormir, todos nuestros sentidos están en completo estado de alerta.

Los dioses no solo congelan la montaña, en ocasiones da la impresión que congelan el tiempo, parece que en un instante puede amanecer o que, por el contrario, podemos sentir que ha transcurrido demasiado tiempo cuando los relojes occidentales sólo marcan 20 o 30 minutos. Los dioses resuenan en la montaña, desearía entender su idioma, esas largas y complejas oraciones que susurran en el viento, hay un tumulto de voces, desde murmullos hasta palabras dichas con autoridad; dormimos cobijados por su quilombo; los dioses nos visitan durante la noche, sopla el viento, pero no tenemos miedo. Nuestras oraciones son porque amanezca, queremos ir a la cumbre.

Foto: Guillermo Rivera Ariza

Las emociones apremian, al filo de las 5 de la mañana del domingo comenzamos a movernos, hay que salir de nuestro refugio, hay que montar una mochila de ataque y si, reclamar nuestro derecho al ascenso. Si los dioses pueden escucharnos entonces escuchen esto: merecemos la cumbre.

Con las primeras luces del día remontamos la marcha, hay que subir a La Peña Ordoñez y de ahí hasta la cumbre, el recorrido ya es ínfimo en comparación con el camino andado, en comparación con los intentos previos, la mañana se siente vigorosa, como si un atisbo de divinidad se aplomara en nosotros. Nos levantamos con el sol y caminamos hacia él, esta es nuestra apoteosis, recorremos la Arista de la Luz, ascendemos hacia la luz, para nosotros la cumbre es la mayor de las luces y la más grande de las divinidades.

Llegamos al Pecho, agotamos nuestros cuerpos y nuestra mente, pero más allá de todo el desgaste, sentimos que podemos caminar al fin del mundo, como si al llegar a la cumbre física y habiendo conquistado la montaña mental, llegáramos a un lugar desconocido, llegáramos al mismísimo corazón de la montaña, al corazón de los dioses. Esta es la montaña espiritual. Este es nuestro viaje, nuestra aventura, nuestro miedo y nuestra odisea. Quizás al descender nos hayamos ganado un poco de aquella divinidad. Somos la montaña, somos Club Ixpomalin. Gracias Iztaccíhuatl, gracias por un año de naturaleza, gracias por el derecho al ascenso. Síguenos en redes sociales:

