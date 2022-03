Por el conflicto existente en Coyomeapan, sepultarán en Tehuacán a mujer que fue asesinada en ese municipio

Tehuacán. Familiares de Margarita Palafox Ochoa, quien fue asesinad en Coyomeapan, durante un asalto, dieron a conocer que debido al conflicto que existe en esos municipios decidieron sepultarla en Tehuacán, eso para no arriesgarse a sufrir algún ataque.

Hijos de la víctima informaron que tras analizar la situación optaron por darle sepultura en esta ciudad, puesto que no coinciden con la ideología del grupo denominado Unidos por Coyomeapan, el cual mantiene bloqueado el quitapón y decide quién puede entrar a la comunidad.

Destacaron que en su familia hay quienes participaron activamente en apoyo del presidente municipal, Rodolfo García López, a quien el grupo inconforme desconoce, por lo cual temen que eso pueda provocar alguna agresión hacia ellos.

Según expuso uno de los hijos de la fallecida, tienen conocimiento de que Margarita salió de su comunidad para ir a cobrar una beca escolar que recibe uno de sus hijos menores y al regresar abordó una camioneta del transporte público, en la cual viajaban otras personas.

Esa unidad fue interceptada por sujetos armados quienes obligaron a los pasajeros a bajar de la camioneta, cuando Margarita descendió los delincuentes le dispararon, la agresión a tiros fue solo en contra de ella, el resto de la gente corrió para ponerse a salvo con rumbo a Xohiapa, dijo.

Manifestó no tener datos sobre los asesinos de su madre, hasta el momento no les han dado ningún dato al respecto, por lo cual se siente impotente hasta para pedir justicia, pero hizo votos porque no se trate de un asunto relacionado con el problema que prevalece en ese municipio.

“Tenemos miedo por nuestra comunidad, porque no es la primera vez que pasa eso, tenemos años y años y parece que no se hace justicia, pues no sabemos quienes son los que hacen eso”.

Finalmente consideró necesario que intervengan las autoridades federales para que el problema de Coyomeapan tenga una solución y que el camino a esa comunidad quede libre para quien desee entrar.

En ese municipio el ambiente es tenso por un conflicto poselectoral que inició el pasado 6 de junio. Hasta la fecha el presidente municipal, Rodolfo García no puede entrar al municipio debido a que los opositores lo desconocen y exigen que se nombre un Concejo Municipal donde se deje fuera a la gente que apoya a la familia Celestino Rosas, de la que el alcalde forma parte.