Por desacato de restauranteros a decretos contra Covid, desde ayer las inspecciones se hacen con policías: Barbosa

Ante el desacato en que han incurrido empresarios restauranteros sobre los decretos para evitar la propagación del coronavirus en sus negocios, el gobierno del estado a partir de ayer ejecuta inspecciones acompañados por la fuerza pública a fin de sancionar con clausuras a quienes violen las disposiciones sanitarias, anunció Luis Miguel Barbosa Huerta.

“No vamos a permitir este tipo de doble juego, de que son restaurantes y funcionan como bares y por la noche aparecen como centros de diversión. Ya dio el informe el secretario de Gobernación de las revisiones el fin de semana, a partir de hoy va a ser con policía, con la fuerza pública para estar cerrando aquellos restaurantes que no acatan. Tiene que haber una apertura a la economía y tenemos que esperar que no haya rebrote, pero no vamos a dudar (a permitir) el jueguito de restaurantes y bares que se convierten en centros de diversión”, expresó el titular del Poder Ejecutivo en la rueda de medios a distancia que ofreció ayer por la mañana.

No obstante, el mandatario señaló que preferiría apelar a la conciencia de los dueños de los locales para que por su propia voluntad no transgredan los protocolos para defenderse de la epidemia, “pero si no es así, lo vamos a corregir”.

Antes, a pregunta expresa sobre las demandas que ha manifestado el sector empresarial para castigar con penas corporales a quienes no cumplan con las medidas sanitarias, el gobernador dijo que ese tipo de sanciones no se aplicarán en Puebla.

Indicó que también se ejecutarán con mayor rigor las revisiones al transporte público para que se cumpla el máximo aforo del 50 por ciento permitido para cada unidad.

No obstante, Barbosa Huerta apeló a que la ciudadanía en general acate el Pacto Comunitario que en meses pasados propuso y sirvió para frenar el avance del Covid-19 en la entidad.

El mandatario solicitó ayuda de las autoridades de los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Huejotzingo y Amozoc para realizar operativos en el mismo sentido y así evitar que el transporte circule a su máxima capacidad.

Por último, Barbosa Huerta advirtió que actuará con la ley en la mano, y solicitó ayuda a la sociedad en general para denunciar al 911 cualquier irregularidad con respecto a la pandemia, a fin de impedir un rebrote de esta enfermedad.