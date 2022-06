Por decreto ya no existe “burrolandia”

Lejos de favorecer el pensamiento independiente,

la escuela, a lo largo de la historia, no ha dejado

de interpretar un papel institucional dentro de

un sistema de control y coerción”

Noam Chomsky

Atendiendo lo que sucedió con los dos años de Covid en el país, resulta que la Secretaria de Educación Publica Federal emitió un acuerdo para el ciclo escolar 2020-2021, en el cual determinaba que para la educación primara y secundaria estaba prohibido reprobar a los alumnos, es decir, que: “salgan como salgan”, “estudien como estudien”, serán aprobados. Total, los estragos los recibirá el país en las próximas décadas, cuando se contrate a un médico para una cirugía de apéndice, se correrá el riesgo que le corte una pierna al paciente, o bien, al arquitecto se le caiga la casa por no poner cimientos, el abogado libere al delincuente y encierre a la víctima, el dentista se le muera el paciente en el sillón del consultorio por exceso de anestesia, el contador público confunda el cargo con el abono, el agrónomo se confunda entre maíz y fríjol, el veterinario confunda al gato con el perro, y al león con el elefante, etcétera. Pues no obstante el riesgo que se corre con esta serie de ejemplos por una primaria y secundaria deficiente, aun así se ha sostenido por la propia SEP federal que se mantiene por este ciclo escolar que esta por terminar, esto es 2021-2022, la misma indicación de la prohibición de reprobar a los alumnos de esos niveles escolares.

Y es que los ejemplos no son nada alejados de la realidad, verdaderamente los estragos en la educación por lo que sucedió en los tiempos de la pandemia aguda en las escuelas, (porque tampoco es cierto que ya desapareció la pandemia), se van a vivir en las próximas décadas, esto es profesionistas deficientes, pero también, empleados, obreros, etc., de la misma forma deficientes y esto no es otra cosa mas que las consecuencias serán catastróficas. En primer lugar, para las grandes compañías será la mejor justificación de no contratar personal, es una razón más para incorporar a las maquinas en los procesos que llevan a cabo, es el caso de los supermercados sin cajeros humanos, lo mismo que los servicios bancarios y en las estaciones de gasolina, es decir, este temor que había desde inicios del siglo XIX por parte de los obreros que tarde o temprano iban a ser sustituidos por las maquinas, esto no esta muy lejano de la realidad, pero no solamente los obreros, sino los propios profesionistas con esa educación básica deficiente por la pandemia y sobre todo, por las políticas públicas que permitan que hasta el mas incapaz de presentar un examen en la primaria y la secundaria sea aprobado. En resumen, es la mejor forma de no asumir la responsabilidad en este gobierno de que era necesaria otra serie de medidas más apropiadas a que, a largo plazo estos alumnos de primaria y secundaria no sean excluidos de los empleos formales.

También, esta política de aprobar a todos en masa en las primarias y secundarias, es una forma de permitir que solamente existan trabajos meramente operativos para las futuras generaciones, es decir, de policía, vigilante, agente de transito, velador, etcétera, Cabe recordar que, según las leyendas, en los tiempos previos a la expropiación petrolera en México, esto es previo al año de 1938, las compañías extranjeras propietarias de la industria petrolera, les denominaba a los obreros mexicanos: “monkis”, porque su trabajo lo podía hacer un mono, atendiendo a lo sencillo y fácil de realizar, que no requiere de capacitación sofisticada, es decir, empleos que no necesitan de mucho esfuerzo intelectual y que incluso, están subordinados estos empleados al sistema para que sean manipuladas en su vida diaria.

Parte de lo que se denomina como “macdonalización” en el trabajo es lo que se hacía en los tiempos de esos “monkis”, trabajos rutinarios, sencillos de hacer para que, el salario sea sumamente bajo, y que al primero quejido del trabajador, sea materia de sustitución de ese empleado por otro, sin perder piezas importantes en los procesos, debido a que no se requiere, ni se depende de persona alguna, por sus conocimientos, destreza, capacidad, liderazgo, etc. uno de los anhelos de las políticas públicas de derecha, que pareciera que con estas medidas de no reprobar a los alumnos de primaria y secundaria, está impulsando la “cuarta transformación” que, en teoría era de tendencia de izquierda.

El tiempo dirá la respuesta a estas medidas, en tanto, ya no hay más las escuelas de regularización para los que no aprueban las materias y deben de estudiar para los exámenes extraordinarios a las denominadas “burrolandias”, pues por decreto desaparecieron en este “mundo feliz” de todos los alumnos aprobados. (Web: parmenasradio.org)