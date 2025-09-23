Por conflicto de un terreno un hombre fue baleado en el rostro

Tehuacán. Un hombre fue atacado a tiros recibiendo un disparo en pleno rostro, debido a una disputa por un terreno, conflicto que lleva meses y derivó en ese hecho violento que mantiene al herido en grave estado de salud. El hecho se suscitó en la calle 20 de Noviembre y Reforma de la colonia San Miguel perteneciente a la junta auxiliar San Pablo Tepetzingo.

Según versiones el problema ya tiene varios meses y se han dado discusiones entre vecinos, pero este lunes las personas involucradas sacaron a relucir armas y una de ellas disparó directamente a su oponente.

Mientras se hacía el reporte al número de emergencias 911, familiares del lesionado decidieron brindarle apoyo de inmediato y trasladarlo por sus propios medios al Hospital General de Tehuacán.

Al sitio llegó una ambulancia pero el herido ya no se encontraba. También hicieron acto de presencia policías municipales, oficiales de la Secretaría de Marina y militares del 24 Regimiento de Caballería Motorizado.

De este hecho no hay detenidos, aunque supuestamente está identificado el hombre que disparó. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de evidencias e inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.