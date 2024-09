Por baja demanda de autos eléctricos es que VW está posponiendo la producción de estos en Puebla: Huberto Juárez

Volkswagen está postergando la producción de autos eléctricos en su planta de Puebla y otras más, debido a que este tipo de automóviles no se están vendiendo, debido a que su precio todavía no es accesible y no se pueden vender a un precio inferior al costo de ensamblado, indicó Huberto Juárez Núñez, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla.

Añadió que de hecho, varias plantas en el mundo que estaban diseñadas para la manufactura de unidades eléctricas, ya están regresando al ensamblado de unidades con motores a gasolina.

“Puede haber retrasos, pero el retraso está explicado… no porque Volkswagen vea que Puebla, no, no, no. Puede amenazar a LOS SINDICALISTAS de que se va a ir, que no va a haber autos eléctricos, no es cierto, en el fondo se están suspendiendo los proyectos de autos eléctricos”.

Lo que sí dijo es una realidad, es que el consorcio informó en marzo pasado que en 2024 habría una desaceleración en ventas, lo que afecta los planes de operación en todos lados.

Eso, eventualmente, también afectaría los planes de inversión en Puebla, añadió el especialista en temas del sector automotriz.

“¿Y en donde está la desaceleración en Estados Unidos?, ¿y Volkswagen de México para quien produce? No para México, para los Estados Unidos… ¿Por qué es complicado? Porque hay un socio en China que le garantiza reducción de 40 por ciento, entonces qué dicen, a donde voy a invertir, si el mercado está allá, no está en Alemania”.