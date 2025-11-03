Lunes, noviembre 3, 2025
Por asalto a docente y robo de motocicleta padres de Bachillerato Digital protestan en Comuna de Chiautzingo

Martín Hernández Alcántara

Padres de familia del Bachillerato Digital No. 02 se manifestaron este lunes frente a la presidencia municipal de Chiautzingo para exigir al gobierno local acciones concretas frente a la creciente ola de inseguridad que afecta al municipio y, en particular, a la comunidad escolar.

Los padres denunciaron que apenas la semana pasada un maestro fue asaltado en las inmediaciones del plantel, y días antes una motocicleta propiedad del bachillerato fue robada, sin que se registrara respuesta inmediata de la policía.

Mientras los padres de familia pedían ser escuchados, en el edificio municipal varias oficinas permanecieron cerradas y los funcionarios evitaron atender directamente la protesta.

Los inconformes reclamaron la falta de respuesta del ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa María del Carmen Palestino Cordero, y acusaron al director de Seguridad Pública municipal de minimizar los hechos, al insistir en que “todo está bajo control”.

Con evidente molestia, los asistentes denunciaron que los estudiantes, docentes y padres padecen un entorno marcado por robos, asaltos y hechos violentos, sin que las autoridades implementen medidas efectivas de prevención. “Tenemos miedo por nuestros hijos, por los maestros y también por nosotros mismos”, expresaron algunos de los manifestantes.

“Estos no son rumores ni exageraciones, son hechos. Pero las autoridades prefieren negar la realidad en lugar de enfrentarla”, señalaron los asistentes, quienes exigieron patrullajes constantes, mayor presencia policiaca y comunicación directa con la comunidad educativa.

Los manifestantes aseguraron que su movilización no tiene tintes políticos, sino que responde al temor creciente por la falta de seguridad. “No pedimos privilegios, solo queremos que nuestros hijos estudien sin miedo”, insistieron.

La protesta concluyó con el compromiso de los padres de mantenerse organizados y continuar solicitando la intervención del gobierno estatal, ante lo que consideran una evidente incapacidad del Ayuntamiento para garantizar la seguridad pública en Chiautzingo.

