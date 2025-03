Por ahora no impondremos aranceles recíprocos; en guerra comercial nadie gana: Sheinbaum

En una guerra comercial nadie gana, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum por eso por ahora no se van a adoptar decisiones de imponer aranceles recíprocos a los productos estadounidenses que llegan a México. Anunció que a diferencia de otros países donde han comenzado a adoptar medidas similares con las mercancías de Estados Unidos, en México se mantiene una negociación para vetarlos y se esperará hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos formalice el marco comercial que regirá sus intercambios, cuando se determinen medidas.

“Estamos trabajando en reuniones muy cotidianas, algunas son telefónicas otras presenciales, con el gobierno de Estados Unidos al más alto nivel para tener una condición donde realmente haya reciprocidad el 2 de abril. Si tu me aplicas aranceles, yo te aplico aranceles. A partir del anuncio tomaremos nuestras decisiones. No tiene caso anunciar una y otra medida, no tiene caso hacerlo”.