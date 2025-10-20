Por abandono, asaltos y falta de luz, ya nadie canta en el mercado de El Alto

Ofrecer algún servicio en el Mercado de El Alto ya no representa ningún negocio, pues un músico puede tener un fin de semana en blanco, así como los escasos puestos de alimentos que hay en la zona debido al abandono del inmueble, pues este no tiene energía eléctrica, así como a los asaltos a transeúntes y robos de autopartes, incluso hace unas semanas abrió sus puertas una supuesta casa de citas.

A la fecha más de la mitad de la treintena de espacios comerciales están cerrados, mientras que las ventas y visitas de turistas disminuyeron 90 por ciento, según estiman los propios comerciantes que aún permanecen en el lugar.

Falta de energía eléctrica que por las noches lo convierte en una oscura cueva, situación que se agrava por acusaciones por malos manejos financieros entre dos grupos de comerciantes, conflicto que escala hasta las amenazas y golpes, en uno de los más emblemáticos mercados del Centro Histórico de Puebla.

Antonio Rodríguez, quien labora como músico en la zona, señaló que ha habido fines de semana en los que se ha ido “en blanco”, pues ingresan al lugar si acaso dos clientes, situación que también comparten quienes venden alimentos de día, de noche o de madrugada.

El discurso de la autoridad municipal de reconocer el liderazgo de los dos grupos en disputa no convence a los comerciantes, pues aseguran que es necesario que solo haya una representatividad, por lo que subrayaron que es indispensable que la Comuna intervenga para poner orden.

Como ocurre en muchos otros mercados municipales, el manejo de recursos públicos que recibieron mediante un apoyo gubernamental y de sus propias aportaciones, fue el hecho que detonó un conflicto entre los locatarios que simpatizan con Raúl Méndez Romero, quien tiene más de 30 años como representante del lugar, y los que ya no concuerdan con él en su forma de dirigir el mercado, representados por Petra Celestino Romero, Galdino Valencia Álvarez y María Matilde Barrón López.

En entrevistas por separado con La Jornada de Oriente, los involucrados coincidieron en que el conflicto inició en 2022, tras la remodelación del mercado que llevó a cabo la administración estatal, en esa fecha encabezada por el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pues, aunque la obra fue de carácter estatal, la Comuna de Puebla llevó a cabo una redistribución de los espacios comerciales, acción mediante la que algunos se quedaron sin locales o con un número menor de estos, hecho del que responsabilizan a Raúl Méndez.

La situación se agravó apenas hace unos meses, cuando el gobierno del estado otorgó a varios mercados, entre estos, a El Alto, un apoyo de 300 mil pesos provenientes del programa de Bienestar, pues hay acusaciones entre ambos grupos sobre un mal manejo.

En medio hay un conflicto por una deuda que alcanza los 1.8 millones de pesos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, a decir de ambos grupos, se originó también por malos manejos financieros.

Surge una nueva mesa directiva

Un grupo de comerciantes que señala ya no estar de acuerdo con la forma de administrar el lugar por parte de Raúl Méndez, conformaron una mesa directiva dirigida por Petra Celestino, Galdino Valencia y María Barrón, la cual presentaron ante la Dirección de Mercados del gobierno capitalino.

En entrevista, Petra Celestino acusó al otrora dirigente de despojarla a ella y a otros locatarios de espacios comerciales tras la remodelación de 2022. Aseguró que hizo firmar hojas en blanco a algunos de los locatarios para que los espacios se le quedaran a personas cercanas a él.

Sin embargo, señaló que ese no fue el detonante de la división sino la entrega de 300 mil pesos del programa del Bienestar pues señaló que Méndez se molestó al no poder administrar el recurso, por lo que la acusó a ella y a la tesorera del comité que se integró para tal fin, Margarita Méndez Romero, de quedarse con 50 mil pesos.

Indicó que los señalamientos ocurrieron pese a que Méndez y su hijo, de nombre Roberto, formaron parte del comité de administración, pero se inconformaron por no poder manejar los recursos, los cuales, dijo que no podían confiarle, pues refirió que ya se habían registrado malos manejos financieros por su parte cuando se le encargó el pago del servicio de energía a CFE.

Celestino mencionó que tras la remodelación, en 2022, los locatarios reunieron la cantidad de 110 mil pesos para el pago de la luz, dinero que, aseguró, Raúl Méndez y una persona de nombre Antonia Camacho Santos hicieron perdedizo, pues posteriormente acudieron a las oficinas de la instancia federal y les dijeron que no se había pagado el servicio y que la deuda ya era de 1.8 millones de pesos.

Los integrantes de la nueva mesa directiva aseguraron que su único interés es trabajar para tener un sustento para sus familias, así como renovar el mercado, por lo que urgieron la intervención de las autoridades para que reconozcan su representatividad pues señalaron que no están de acuerdo con que la administración del lugar esté en manos de Méndez Romero.

Por intereses externos al mercado intentan quitarme el liderazgo, responde Raúl Méndez

En réplica, Raúl Méndez explicó a La Jornada de Oriente que, fue precisamente cuando el gobierno del estado otorgó al mercado un apoyo de 300 mil pesos, cuando el conflicto estalló, pues aseguró que un funcionario estatal de nombre Armando Méndez Romero conformó, a conveniencia, según dijo, una mesa directiva con la intención de hacerse de locales comerciales.

Señaló que Méndez Romero habría elegido a Celestino, Valencia y Barrón para manipularlos, por lo que rechazó que esta nueva mesa directiva tenga la representatividad de sus compañeros locatarios, al asegurar que su interés no es el bienestar de los mismos sino intereses económicos.

Ahondó en que los recursos económicos fueron mal empleados en rubros que no era necesarios como pintura y la compra de lámparas que no eran necesarias y que fueron adquiridas con sobrecosto. Al final, dijo, desaparecieron 50 mil pesos.

Respecto a la remodelación, comentó que la empresa que ejecutó la obra redujo de 105 a alrededor de 30 los espacios comerciales; sin embargo, se deslindó de las acusaciones de haberse apropiado de locales pues subrayó que estos fueron repartidos por la Dirección de Mercados del ayuntamiento en un acto en el que todos los locatarios estuvieron de acuerdo.

En ese sentido, Méndez insistió en que, aunque hubo problemas tras la remodelación de 2022, estos no quebraron del todo la relación entre él y sus compañeros, sino la manipulación que, insistió, provocó Méndez Romero.

Mientras el conflicto entre ambos grupos se agrava, locatarios lamentan que el esplendor que el Mercado de El Alto tuvo en la época de los ochenta se haya mermado hasta verlo prácticamente en decadencia.