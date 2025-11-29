Sábado, noviembre 29, 2025
Ponen en marcha operativo “Reductor de Velocidad” para frenar arrancones en la zona metropolitana

La Redacción

Con el objetivo de disminuir los incidentes relacionados con el exceso de velocidad y fortalecer protección en vialidades, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Movilidad y Transportes en coordinación con las policías municipales de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, pusieron en marcha el operativo “Reductor de Velocidad”.

Esta estrategia preventiva está orientada a promover trayectos más seguros. Para ello, se refuerza la vigilancia en puntos estratégicos, mediante la colocación de filtros móviles, patrullajes preventivos, monitoreo del cumplimiento en los límites permitidos y acciones de proximidad ciudadana para recordar a los automovilistas la importancia de respetar los reglamentos viales.

De esta manera, Policías Estatales de Caminos, agentes de Proximidad Vial y policías municipales divididos en distintos grupos, se desplegaron por la Vía Atlixcáyotl, Cúmulo de Virgo, bulevar del Niño Poblano, Calzada Zavaleta y Recta a Cholula, con prioridad en avenidas con mayor flujo vehicular y áreas donde se han registrado incidentes recientes.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar mediante el respeto a la normativa, conducir con responsabilidad y considerar que estas disposiciones buscan proteger la vida de todas y todos.

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, y los Ayuntamientos de la zona metropolitana, reiteran su compromiso de trabajar coordinadamente para garantizar calles más seguras e impulsar estrategias para fomentar la cultura vial.

