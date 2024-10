“Pondremos en marcha el Sistema Nacional de Cuidados”, asegura Sheinbaum

Ciudad de México. Tras haber recibido el bastón de mando de los pueblos indígenas, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su primer discurso como mandataria en el zócalo capitalino.

La titular del Ejecutivo enumera los 100 puntos que serán el eje rector de su administración.

“Continuarán las mañaneras”

Al iniciar su discurso, la Presidenta confirmó que seguirá con las conferencias matutinas instauradas por su antecesor. Además, continuará con las giras por el interior del país en los fines de semana.

“No al racismo , no al clasismo y no al machismo”, subraya la Presidenta. No olvida reconocer a los migrantes mexicanos y encarga a la Secretaría de Relaciones Exteriores como principal tarea atenderlos en los consulados.