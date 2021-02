Político sentenciado por violencia política de género lo postula MC como candidato a edil de Puebla

Movimiento Ciudadano (MC) impulsa como candidato a la presencia municipal de Puebla a Manlio López Contreras, pese a que tiene una sentencia firme por incurrir en violencia política de género en el proceso electoral pasado de 2018 y la diputada federal Martha Tagle Martínez se ha pronunciado en contra de su postulación por ese antecedente.

En conferencia de medios, López Contreras aseguró que no tiene ningún impedimento jurídico para competir este año, porque la disposición que lo vetaría de ser registrado como abanderado no aplica en su caso, al no ser retroactiva.

Aunque ofreció una disculpa a Cecilia Monzón Pérez, excandidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula que promovió la denuncia en su contra que validó el TEEP, negó “categóricamente” que haya ejecutado un acto de violencia.

Con frases como “realmente esto parece una telenovela”, “fui víctima” y que lo ampara “el buen nacer y hacer”, López Contreras aseguró que se ha tejido en su contra una campaña de desprestigio.

La sentencia del tribunal se encuentra archivada en el expediente TEEP-AE-051-2018, donde se comprobó que las expresiones realizadas por el actual aspirante a la alcaldía de Puebla contra Monzón en 2018 “ofenden, denigran, generan estereotipos, discriminan, desprestigian y calumnian, generando así el menoscabo de una mujer, por el simple hecho de serlo, así como ejerciendo violencia política de género”.

López Contreras realizó las manifestaciones tachadas de violencia política de género en su calidad de candidato a diputado local por el PRI y le ameritaron una amonestación pública del TEEP.