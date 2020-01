Los casos de abuso sexual que han sido expuestos recientemente en escuelas primarias administradas por Legionarios de Cristo tienen en jaque no sólo a la otrora influyente orden fundada por el mexicano Marcial Maciel, sino en una posición terriblemente incómoda a la iglesia católica en general. El tema de abuso sexual, flagelo social que apenas empieza a ser reconocido por la sociedad y estas instituciones, no es ni por asomo, el único problema que enfrenta la institución que ha sobrevivido cientos de años; hay que añadir a ello la enorme crisis vocacional que amenaza con dejar vacíos los seminarios y el terreno que están perdiendo en algunos de sus bastiones más importantes, como América, África y Asia, gracias al avance acelerado de iglesias evangélicas y de otras denominaciones. Claro, el catolicismo ha hecho poco por adaptarse a las múltiples realidades que se manifiestan en ámbitos diversos de lo social y, por el contrario, ha tomado decisiones en los últimos 40 años que rayan en la necedad. La elección de Carol Voitila primero y de Joseph Ratzinger después, ambos ultraconservadores, fue un mensaje directo a aquellos que pugnaban por cambios al interior de la institución de que no vendrían pronto. De hecho, ambos pontificados hicieron bastante para evitar que los casos de pederastia relacionados con Maciel y sus colaboradores hicieran más daño a la poderosa Legión. Ahora, pese a la designación de un nuevo Papa, mucho más relajado, venido de América Latina y con una clara tendencia al cambio, el catolicismo sigue echando agua y tiene cada vez menos injerencia en los diversos niveles del poder, especialmente en el político y el económico. Ahora, quienes buscan hacerse del control de todo son otros, al menos en nuestro Continente.

Hoy nos encontramos ante el avance de lo que podríamos llamar, no sin cierta ironía, una “política piadosa”, es decir, vinculada al manejo y control de la religión. Sé que se podrá argumentar que el catolicismo ha estado constantemente asociado con el poder, pero siempre lo hizo desde fuera, hablando al oído de los políticos. En cambio, este movimiento desea hacerlo desde dentro. Hace casi un año, el portal italiano de noticias La Stampa en español, publicó un reportaje que advertía lo siguiente: “Las elecciones presidenciales que se celebraron en 2018 en Costa Rica, Brasil, México, Paraguay, Colombia y Venezuela registraron la irrupción de un nuevo protagonista en los escenarios políticos de América Latina: el movimiento evangélico de matriz pentecostal. Es una tendencia que seguramente veremos confirmarse en 2019, en las elecciones de otros seis países latinoamericanos que acudirán a las urnas entre febrero y octubre: Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay. En todos ellos la presencia evangélica pentecostal es ascendente y numerosos líderes religiosos de estas iglesias ya pusieron las cartas sobre la mesa anunciando un compromiso político directo”. Lo que pareciera un movimiento ingenuo, inocuo, se convierte hoy en una realidad apabullante. En Brasil, tenemos a un presidente profundamente cristiano, conservador, agresivo y francamente retrógrado; en Bolivia, fue descarada la presencia del cristianismo cuando los golpistas irrumpieron en el Palacio de Gobierno, Biblia en mano, gritando que por fin se ahuyentaría de ese lugar a la Pachamama. En palabras de los evangelizadores católicos del siglo XVI, sacarían al demonio de estas tierras.

El reportaje afirma que hay tres posibles maneras en que estos grupos se hagan con el poder. Mediante partidos políticos abiertamente evangelistas, la formación de frentes evangélicos donde se vinculen otros grupos que no sean necesariamente evangelistas y, la tercera, la constitución de alianzas con partidos políticos existentes que les permitan la conquista del poder. En esta modalidad, según el reportaje, se “ha llevado al Parlamento, al gobierno e incluso a la presidencia de la república a hombres de fe evangélica públicamente reconocida”. Concretamente en Brasil, “el país con la población pentecostal más numerosa del mundo -según el reportaje-, los políticos que se pueden considerar una expresión directa de la variada galaxia evangélico-pentecostal han constituido un Frente parlamentario integrado por 92 diputados – eran 36 en 2006 – pertenecientes a 14 partidos diferentes; el número sube a 189 si se incluyen los parlamentarios alineados con el bloque evangélico en temas sensibles a los primeros”. Se atribuye, por cierto, a este grupo de parlamentarios, el proceso que llevó a la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de ese país. Por supuesto, tienen en el centro de su discurso el rechazo a la homosexualidad, al aborto y, en los casos más peligrosos, una clara tendencia a apoyar las políticas neoliberales que centran su atención en el crecimiento económico del individuo, apoyado por Dios, sin que el Estado deba proveer su bienestar, como tanto sucede en Estados Unidos. Por tanto, estaríamos hablando de una tendencia político- económica- religiosa que abiertamente busca el poder para insertar sus visiones en la agenda pública y la privada. Como lo afirma otro reportaje publicado en el portal laicismo.org, “su papel ha sido el de aportarle una base popular a los partidos más conservadores. Muchas personas pobres de Latinoamérica ya no se sentían ni atraídas, ni representadas por esos políticos tradicionales. Con las nuevas iglesias, ya no ven sus votos como un medio para participar y definir la política, sino como una misión en la cruzada contra el mal”. ¿Política piadosa, desinteresada? ¿Apostolado de fe? Nunca lo fue para la Iglesia Católica y, seguro estoy de que tampoco lo será para estos grupos. Ojo, mucho ojo.