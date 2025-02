Política antiinmigrante de Trump no solo no disminuiría remesas, las aumentaría

Lejos de lo que pudiera suponerse, es muy probable que las remesas por poblanos que residen en Estados Unidos no solo no disminuyan por las férreas políticas del presidente Donald Trump, sino que incluso puedan aumentar significativamente este año, pronostican expertos en el estudio de la diáspora.

No solo eso: las 10 sedes que el gobierno de la República está abriendo en la frontera con el vecino país del norte podrían ser utilizadas por los connacionales deportados, no como sitios para iniciar el retorno a los poblados donde nacieron, sino como estancias provisionales para intentar regresar al territorio estadounidense, las veces que sea necesario, hasta lograrlo.

Sergio Cortés Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), demoscopista y experto en temas migratorios, dijo en entrevista que, durante la primera gestión de Trump al frente de la Casa Blanca, se esperaba que los envíos de dinero de poblanos que trabajan en Estados Unidos decayeran, pero sucedió lo contrario.

Según datos del Banco de México (Banxico) en 2015, nuestro país recibió 24 mil 785 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, al año siguiente, la cifra aumentó a 26 mil 993 millones de dólares, en 2017 -año uno de la primera gestión del republicano- se registraron 30 mil 291 millones, es decir, 3 mil millones de dólares más.

A decir de Cortés Sánchez, las remesas incrementaron debido al temor que tenían los paisanos de ser detenidos en sus centros de trabajo o la vía pública, lo cual les impediría acceder a los ahorros y por esa razón aceleraron los envíos y aumentaron los montos para sus familias en México.

Pero la tendencia al alza en los flujos de dólares hacia nuestro país, prosiguió durante todo el primer mandato de Trump: en 2018, la cantidad registrada por el banco central fue de 33 mil 677 millones de dólares, en 2019, fueron 36,049 millones de dólares y en 2020, a pesar del confinamiento obligado por la pandemia, las remesas aumentaron significativamente, alcanzando los 40 mil 605 millones de dólares, un incremento del 11.4 por ciento con respecto al año anterior. La curva de aumento en las remesas ha sido constante hasta el año pasado. El dato más reciente del Banxico contabiliza de enero a noviembre de 2024 un ingreso por envíos de migrantes en Estados Unidos hacia México en el orden de 59 mil 500 millones de dólares.

En consonancia con el análisis nacional, los números del Banxico indican que también para Puebla, las medidas antiinmigrantes de Trump, durante su primer periodo como presidente de Estados Unidos, no afectaron el flujo de remesas y el aumento siguió su curso: en 2017 los paisanos poblanos mandaron a sus hogares aquí, mil 614 millones de dólares, en 2018: 1 mil 705.5 millones de dólares, en 2019: mil 782.1 millones de dólares, en 2020: mil 872 millones de dólares, en 2021: 2 mil 138.1 millones de dólares, en 2022: 2 mil 745.8 millones de dólares, en 2023: 3 mil 144.9 millones de dólares y, de enero a septiembre de 2024, los billetes verdes remitidos a hogares poblanos desde el vecino país ascendieron a 2 mil 506.8.

Sergio Cortés resalta que, a pesar del aumento en las remesas, el número de migrantes que van hacia Estados Unidos ha disminuido.

El 8 de octubre de 2024, el Instituto de Políticas de Migración, un organismo estadounidense, presentó un estudio de Jeanne Batalova, directora de políticas y gerente del Centro de Datos sobre Migración, en el cual resalta que “los mexicanos son el mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos, con cerca del 23 por ciento del total de 47.8 millones de residentes nacidos en el extranjero en 2023. La población se redujo en más de un millón de personas desde su máximo de 11.7 millones de personas en 2010 a 10.7 millones en 2022, pero ha comenzado a crecer nuevamente. En 2023, 10.9 millones de residentes en EE. UU. eran inmigrantes mexicanos”.

En un artículo sobre las remesas y el tipo de cambio, Sofía Ramírez Aguilar, directora de la organización, “México, ¿cómo vamos?”, apuntó el año pasado: “La emigración de familias mexicanas completas ha aumentado, en detrimento del paradigma de que las remesas se envían en mayor proporción a la familia en México”.

Cortés observa que justo esa migración de familias enteras es un factor determinante que impulsará a muchos deportados a buscar volver las veces que sea necesario, incluso por derroteros desérticos o con peligros que pueden resultar mortales : “Cuando regresan a una persona que lleva cinco, diez, quince años en Estados Unidos y que tiene a su familia y a sus amigos allá y que regresa a su pueblo, donde no hay nadie o casi nadie que lo espere, pues eso le hace decidir volver, intentar volver a Estados Unidos a donde están los suyos”.

Adriana Juárez Cordero, encargada del Área de Apoyo a Migrantes del Centro Jaramillo, coincide con Sergio Cortés: “No es solo que no haya trabajo para los paisanos que vayan a ser deportados o que el trabajo les pueda resultar de muy baja paga respecto a lo que pueden ganar o ya ganan allá, es el hecho de que aquí ya no tienen a qué volver, toda su familia y relaciones laborales y personales está allá y van a regresarse a Estados Unidos cueste lo que cueste, y cuando digo cueste lo que cueste no me refiero a los altos precios que ya están fijando los ‘coyotes’ o ‘polleros’, me refiero a las rutas de tránsito que ahora van a ser muchísimo más peligrosas”.