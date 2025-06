Política anti migrante de Trump

Las presiones a México en materia de seguridad y migración están poniendo tenso al gobierno de Claudia Sheinbaum. Estas medidas se están utilizado como condicionantes en la relación comercial. Es importante recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial de México destinando alrededor del 80 por ciento de sus exportaciones al país vecino con un valor superior a los 453 mil mdd; y, por otro lado, las remesas que rondan en los 65 mil mdd, representando en 2024 3.5 por ciento del PIB nacional.

A cinco meses al frente de la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado una serie de políticas anti migrantes; desde entonces, ha enviado miles de soldados en servicio activo y vehículos de combate blindados a la frontera con México para enfrentar lo que el presidente Trump declaró el primer día de su mandato como una invasión de migrantes, cárteles de la droga y criminales.

Las medidas de Trump contra los inmigrantes han provocado protestas contra la persecución a la población migrante, mismas que se han encarnado en manifestaciones públicas. Como resultado de estas medidas anti migratorias, el último episodio fue lo ocurrido en Los Ángeles, California este viernes 6 de junio, con protestas contra las redadas que hasta su quinto día han dejado 46 mexicanos arrestados, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Al tercer día, la tensión en Los Ángeles escaló con la llegada de dos mil efectivos de la Guardia Nacional, para contener las manifestaciones que han dejado decenas de detenidos, y múltiples heridos por enfrentamientos entre manifestantes y personal del ICE.

Las redadas contra la población migrante fueron anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional desde el regreso de Trump. Con los lugares previamente considerados protegidos como escuelas, iglesias y hospitales; los agentes migratorios se jactaron para capturar a quienes ellos llamaron criminales extranjeros. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, entre enero y abril de 2025, se reportaron 43 mil 279 eventos de deportación de mexicanos, lo que representa una reducción de 34.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 65 mil 951 repatriaciones. Se estima que son alrededor de 850 personas deportadas por día. Por ahora, son más de 38 millones de mexicanos los radicados en EUA, y en promedio 5.1 millones de migrantes en calidad de no autorizados.

Trump también busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Una práctica de casi 160 años garantizada por la 14ª Enmienda, que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense. También, revocó los permisos de residencia y trabajo concedidos a través del programa CBP One y ordenó a sus beneficiarios abandonar el país. Desde enero de 2023, más de 936 mil 500 personas utilizaron el CBP One para programar citas y entrar a ese país, pero desde enero de 2025 dejó de funcionar, y en marzo, el Departamento de Seguridad Nacional la convirtió en CBP Home con la intención de que los migrantes se auto deporten. De la misma manera, Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) un beneficio migratorio que estableció el gobierno estadounidense para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal. Asimismo, el gobierno de Trump pausó el proceso de algunas tarjetas de residente permanente legal, las green cards, para que se lleven a cabo exámenes y verificaciones adicionales.

En respuesta a la persecución las protestas se han extendido a otras ciudades como Filadelfia, Phoenix, Denver, Miami, Atlanta y varias localidades de Texas.

Trump ha hecho el mayor de los despliegues a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, al final del gobierno de Joe Biden había unos 2 mil 500 militares y ahora suman 8 mil 600. Ahora, los migrantes que entran en estas franjas son considerados intrusos y pueden ser detenidos temporalmente por militares hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Ha quedado aclarado que en ningún momento la presidenta Sheinbaum alentó a la movilización de los migrantes como lo declaro la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Al respecto, siempre bajo la razón, el respeto y el dialogo, puede llegarse a buenos acuerdos. Sin embargo, los arrebatos y declaraciones absurdas del Senador Gerardo Fernández Noroña, no abonan a mejorar la tensión que vive el país al decir “No se puede ser migrante en una tierra que fue robada.”

Es indignante e inadmisible el trato que están recibiendo los migrantes detenidos durante las redadas, pero por desgracia las deportaciones van a continuar, así está anunciado por el presidente Trump. Ondear las banderas mexicanas o gritar “Viva México” en medio de protestas en un país donde vives y trabajas sin autorización pero además eres extranjero ¿qué sentido tiene? Lamentablemente son 5.1 millones de migrantes mexicanos en esa situación, sujetos a las políticas migratorias de un país que tiene sus propias leyes y decretos y disposiciones, y que es imposible ir en contra.

Vale la pena preguntarse qué está haciendo el Estado mexicano para crear mejores condiciones de vida de los connacionales deportados. Es momento de reflexionar sobre el trato que reciben los migrantes centroamericanos por personal de Migración al cruzar la frontera sur; son extorsionados, maltratados, las mujeres llegan a ser violadas. Además, son presas del crimen organizado.

Las deportaciones masivas van a generar presión sobre el mercado laboral, los servicios públicos y la economía nacional debido a la reducción de remesas. México debe emprender un plan para enfrentar los retos sociales, económicos y psicosociales de los retornados.